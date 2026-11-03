Komerční banka výrazně zvýšila úrokové sazby spořicího účtu, láká na 4,20 % p.a.

Komerční banka od 1. 11. 2026 výrazně zvýšila úrokovou sazbu na svém spořicím účtu z dosavadních 3,50 % na 4,20 % p.a.. Zvýhodněné úročení se vztahuje na vklady do 1 milionu korun a platí po dobu 3 měsíců. Získat ho můžete jako noví i stávající klienti, podmínky se však liší.
Noví klienti
Pokud jste novými klienty a dosud jste v Komerční bance neměli sjednaný žádný cenový tarif běžného účtu, získáte zvýhodněnou sazbu automaticky. Stačí, když si společně se spořicím účtem založíte také běžný účet s některým z tarifů KB. Využít můžete i bezplatný tarif Start. Oba účty přitom nemusíte zakládat současně, tarif si můžete sjednat ještě do tří měsíců od založení spořicího účtu.
Pokud se teprve chystáte stát klienty Komerční banky, můžete navíc do 30. listopadu 2026 využít samostatnou akci, ve které získáte bonus až 4000 Kč za založení a aktivní využívání běžného účtu. Z toho až 3000 Kč připadá na aktivní používání účtu a dalších 1000 Kč na změnu banky.
Podmínky:
- Používáte KB+.
- Zřídíte si spořicí účet.
- Zřídíte si běžný účet.
- Úroková sazba platí 3 měsíce.
Spořicí účet s bonusem a podmínkami
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 1 000 000
|1 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|3,50 → 4,20 %
|0,01 %
Stávající klienti
Jestliže už spořicí účet u Komečky, musíte pro získání sazby 4,20 % p.a. na svůj spořicí účet převést alespoň 100 000 Kč z účtu vedeného u jiné banky. Částku musíte poslat v rámci jedné platby, a to nejpozději do 30 dnů od aktivace zvýhodněného úročení. To si zapnete v aplikaci KB+ v detailu spořicího účtu v sekci Úročení.
Zvýhodněná sazba vám bude platit 3 měsíce od splnění příslušných podmínek. Po vyčerpání tohoto období vám banka automaticky aktivuje na dalších 12 měsíců bonusovou sazbu v době publikace aktuality je celkem 3 % p.a do 1 mil. Kč.
Pozor ale na to, že sazby nejsou garantované po celou dobu bonusového období.Banka jejich výši vyhlašuje každý měsíc a může je měnit podle situace na trhu.
Podmínky:
- Používáte KB+.
- Zřídíte si spořicí účet.
- Do 30 od jeho aktivace na něj pošlete min. 100 000 Kč z jiné banky v 1 platbě.
- Úrokovou sazbu si aktivujete v aplikaci KB+ na detailu spořicího účtu v sekci "Úročení
- Po splnění podmínek úroková sazba platí 3 měsíce.
Zvýhodněnou sazbu 4,2 % p.a. si můžete aktivovat i opakovaně, pokud znovu splníte podmínku převodu nejméně 100 000 Kč z jiné banky.