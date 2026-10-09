Komerční banka v neděli vypne bankovní aplikace. Sedm hodin nebudou dostupné

Komerční banka naplánovala na neděli 11. října 2026 sedmihodinovou odstávku internetového a mobilního bankovnictví. Omezení se dotkne aplikací MojeBanka, Mobilní banka a jejich podnikatelských verzí.
Odstávka proběhne v neděli 11. října 2026 od 00:00 hod do 7:00 hod..
Co nebude fungovat:
- internetové bankovnictví MojeBanka,
- aplikace Mobilní banka,
- podnikatelské verze obou aplikací.
Platební karty budou fungovat, rovněž i bankomaty Komerční banky.
Odstávky bankovních aplikací jsou nutné k údržbě systémů
Víkendové odstávky internetového a mobilního bankovnictví běžně provádějí i další banky. Jen během září 2026 podobná omezení měly hned tři banky. Rozsah omezení se přitom mezi bankami liší. Zatímco některé odstavují pouze přímé bankovnictví, jiné dočasně omezují také okamžité platby, Bankovní identitu nebo další služby.
Plánované odstávky bankovních aplikací a systémů jsou důležité pro jejich údržbu, včetně údržby databází. Banky během nich instalují aktualizace, upravují funkce, zavádějí nové služby nebo posilují zabezpečení. Některé zásahy právě vyžadují dočasné vypnutí systémů, aby bylo možné změny bezpečně provést a následně ověřit jejich správné fungování.
Proto banky odstávky plánují hlavně na noc nebo na víkend, kdy jejich služby využívá méně klientů.