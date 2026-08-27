Komerční banka spustila akci pro děti. Přidá 500 Kč a platební náramek

Komerční banka spustila akci pro nové klienty do 18 let. Pokud dítěti založíte běžný nebo spořicí účet a vložíte na něj alespoň 500 Kč, banka přidá dalších 500 Kč.
Bonus můžete získat při založení běžného účtu v tarifu Start nebo Standard nebo dětského spořicího účtu. Podmínkou je, aby šlo o nového klienta do 18 let a aby se na účet do dvou měsíců od jeho založení vložilo alespoň 500 Kč. Komerční banka pak připíše dalších 500 Kč. Akce platí do 30. listopadu 2026 a každé dítě může bonus získat pouze jednou.
Dětský spořicí účet lze založit už po narození. Aktuálně na něm banka nabízí úrokovou sazbu 4 % ročně pro vklady do 100 000 Kč. Zvýhodněné úročení se vztahuje na nové i stávající klienty a není podmíněné pravidelnými platbami ani založením běžného účtu. Od šesti let může dítě své úspory sledovat a spravovat v aplikaci KB+.
Od šesti let může mít také běžný účet s debetní kartou. Tarify Start i Standard jsou pro děti a mladé klienty do 26 let bez měsíčního poplatku. Do 15 let účet zakládá rodič, od 15 do 18 let si ho může mladý klient sjednat i sám.
U prvního účtu rodiče obvykle řeší dvě věci: co už dítě zvládne samo a jak si zachovat přehled o jeho útratách. Bankovnictví KB+ se proto přizpůsobuje věku uživatele. Dítě vidí jen funkce, které může využívat, zatímco rodič sleduje platby, nastavuje limity a v případě potřeby kartu zablokuje. S věkem pak mladý klient získává větší prostor rozhodovat o vlastních penězích, říká Miroslav Hiršl, člen představenstva a vrchní ředitel retailového bankovnictví Komerční banky.
K účtu můžete získat i platební náramek
Noví klienti od 6 do 17 let mohou navíc získat zdarma platební náramek. Podmínkou je sjednat do 31. října 2026 tarif Start nebo Standard s kartou Visa. Po splnění podmínek banka zašle e-mailem voucher na 100% slevu, který je potřeba využít do 14 kalendářních dnů.
Náramek se propojí s dětskou kartou a lze s ním platit u terminálu nebo vybírat z bankomatu. Nepotřebuje baterii, telefon ani internetové připojení. Platí pro něj stejné limity jako pro kartu a rodič vidí transakce v aplikaci KB+.
Akční nabídku má Komerčka i pro dospělé – 3000 Kč za založení účtu a 1000 Kč, pokud zároveň zrušíte účet u konkurence: