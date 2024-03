Komerční banka spustí výplaty pohledávek věřitelů Sberbank

Komerční banka (KB) spustí od 18. března 2024 do 15. dubna 2024 výplatu zbylých peněz věřitelům zkrachovalé Sberbank CZ. O své peníze se lidé mohou hlásit osobně na pobočkách Komerční banky, nebo online prostřednictvím webových stránek banky.





Ve všech případech bude výplata bezhotovostní, peníze bude KB zasílat na bankovní účet vedený v ČR, a to výhradně v českých korunách. Celkem takto věřitelům vyplatí cca 57 miliard Kč.





Výplata klientů Sberbank probíhá prostřednictvím Komerční banky už od března roku 2022. A tímto jdeme do finále. Nejen pro Komerční banku, ale i pro celý bankovní trh je důležité, aby výplata probíhala rychle a bez problémů. Na pobočkách i na centrále jsou na to týmy KB připravené a klienti by měli vše vyřídit v řádu pár minut, říká Jitka Haubová, členka představenstva Komerční banky zodpovědná za provoz.

Tato fáze výplaty se týká věřitelů, kteří jsou uvedeni v usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10.11.2023. Jde o věřitele, kterým byl povolen částečný rozvrh, a to ve výši 95 % zjištěných pohledávek. Výplata probíhá přímo z majetkové podstaty Sberbank CZ, nejedná se již o výplatu z Garančního systému (GSFT), která paralelně probíhá až do 10. března 2025.

O výplatu může zažádat osoba, která předloží požadované dokumenty a uvede, na jaký účet v ČR požaduje výplatu převést.Poté převod peněz proběhne ve standardních lhůtách pro mezibankovní platební styk.

Způsob výplaty online

Věřitelé Sberbank mohou zadat své číslo účtu pro výplatu peněžních plnění online od 18. března od 9:00 na webových stránkách Komerční banky. Online zadání čísla účtu pro výplatu je možné pouze pro věřitele z řad fyzických osob, kteří jsou občané ČR s nárokem na celkovou výplatu do maximální výše 100 000 Kč. Platba bude provedena pouze v českých korunách a je možné ji zadat pouze na účet vedený v ČR. Pro přihlášení bude možné použít KB Klíč nebo bankovní identitu (BankID).

Výplata na pobočce

Pro výplatu svých peněz se také můžete stavit na pobočkách KB. Přesněji řečeno, fyzické osoby mohou přijít na kteroukoli pobočku, právnické osoby se musí dostavit na firemní centra Komerční banky nebo se mohou napřímo obrátit na svého firemního bankéře. Vždy je nutné předložit potřebné doklady, jejichž seznam naleznou v dokumentu KB. Dále je také nutné předložit prohlášení o skutečném vlastnictví příjmů a daňové rezidenci.

Ostatní detaily potřebné k výplatě peněz naleznete na webu KB.

O výplatu pohledávek není možné žádat písemně, a to ani prostřednictvím pošty nebo datových schránek.