Komerční banka od 25. listopadu 2026 spouští příchozí okamžité SEPA platby. Bude tak nově přijímat okamžité platby i u transakcí v eurech v rámci Evropy v režimu 24/7. Za okamžité připsání klienti nezaplatí nic navíc oproti standardní SEPA platbě. (SEPA platby jsou u Komerčky v ceně tarifu, pouze při zadání SEPA platby telefonicky nebo přes bankéře stojí klienty do 65 let 100 Kč.)
Okamžité SEPA platby nejsou jen o tom, že peníze převedeme rychleji. Podstatné je, že klient s nimi může okamžitě pracovat. Firma může uvolnit objednávku, obchodník expedovat zboží a klient nemusí čekat na další pracovní den. Proto přinášíme příchozí okamžité SEPA platby našim klientům už nyní, s předstihem před regulatorním termínem, uvedla k novince Jitka Haubová, členka představenstva a provozní ředitelka Komerční banky.
Od 9. ledna 2027 budou muset přijímat okamžité SEPA platby všechny banky v členských zemích EU (v eurozóně už fungují). Odchozí okamžité SEPA plaby budou muset banky zavést od příštího července. Komerční banka se spuštěním odchozích okamžitých SEPA plateb počítá Komerční banka do konce prvního pololetí roku 2027.
Okamžité příchozí SEPA platby už umí UniCredit Bank, dále Oberbank, J&T a Fio banka.
UniCredit Bank spustila okamžité korunové platby. Okamžité platby v eurech umí už od ledna
Připomeňme, že okamžité platby umožňují provádět transfery mezi bankami v reálném čase během několika sekund bez ohledu na to, kolik je hodin nebo jestli je pracovní den, víkend či svátek.