Klienti Komerční banky mohou od 12. listopadu 2026 do 31. ledna 2027 přes aplikaci KB Broker investovat s poloviční výší minimálních poplatků za nákup a prodej. Akce s 50% slevou na minimální poplatky se týká akcií a burzovně obchodovaných fondů ETF.
Standardně banka účtuje pro investice přes aplikaci KB Broker za nákup a prodej cenných papírů:
- v ČR: 0,23 % z hodnoty obchodu, min. 90 Kč (v akci se sníží minimum na 45 Kč),
- v USA: 0,23 % z hodnoty obchodu, min. 4 USD (v akci se sníží minimum na 2 USD),
- v EU, UK a ve Švýcarsku: 0,23 % z hodnoty obchodu, min. 6 EUR (v akci se sníží minimum na 3 EUR).
Nižší poplatky se započtou automaticky. Výhodu mohou využít stávající i noví klienti. Při nákupu akcií za 10 000 Kč na českém trhu odpovídá standardní sazba 0,23 % poplatku 23 Kč. Banka proto obvykle účtuje minimum 90 Kč, ale během akce poplatek klesne na zmíněných 45 Kč. Zvýhodnění nejvíce pocítí klienti, kteří investují nižší částky. U těch vyšších se poplatková minima neuplatňují a poplatek se stanovuje procentní sazbou.
V aplikaci KB Broker se poplatky standardně odvíjejí od hodnoty transakce, banka však pro jednotlivé trhy stanovuje minimální částku, pod kterou se klienti za nákup či prodej nedostanou.
Komerční banka představila KB Broker letos v říjnu jako součást mobilního bankovnictví KB+. Umožňuje nákup a prodej jednotlivých akcií i ETF na domácích a vybraných zahraničních trzích. Vedle pražské burzy mají investoři přístup např. i k americkým NASDAQ a NYSE nebo evropským burzám London Stock Exchange, Xetra a Euronext.
Zkratka ETF znamená Exchange Traded Funds, což se překládá do češtiny jako fondy obchodované na burze. Každé ETF je většinou souborem několika desítek až stovek cenných papírů reprezentujících většinou konkrétní index či jiný konkrétní benchmark. Cílem ETF je většinou co nejtěsněji kopírovat rozložení a tím i vývoj daného indexu či trhu.
KB Broker nevyžaduje instalaci další aplikace a jeho sjednání probíhá online. Uživatelé jej najdou v KB+ v části Investice – Cenné papíry – KB Broker. Mohou zde vybírat konkrétní investiční nástroje, zadávat tržní i limitní pokyny a průběžně sledovat složení, hodnotu a výkonnost svého portfolia. U velké části titulů mají k dispozici také burzovní ceny v reálném čase, informoval Petr Seidl, šéf finančních a kapitálových trhů v Komerční bance s tím, že výše souvisejících poplatků se zobrazí ještě před potvrzením transakce.
Kompletní pravidla akce najdete na webu banky.