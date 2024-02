Komerční banka půjčí až 2,5 mil. Kč na bydlení bez zajištění. Jaké jsou podmínky?

Autor: Depositphotos

Komerční banka (KB) půjčí v období od 5. února do 31. března 2024 peníze až do výše 2,5 mil. Kč bez zajištění nemovitostí, pokud je použijete na udržitelné bydlení. Úroková sazba je v takovém případě 5,99 % p.a. Podmínkou této půjčky je, že minimálně 50 % z půjčené částky investujete do řešení, která mají pozitivní vliv na životní prostředí. Tedy, že je vložíte do financování energetických úspor a ekologicky šetrných řešení pro bydlení, například na solární panely, tepelná čerpadla, zateplení atd.





Pokud si vezmete běžnou půjčku na bydlení, pak získáte úrokovou sazbu ve výši 6,29 % ročně. V tomto případě podmínka investice do udržitelnosti neplatí.





Půjčku banka doplňuje službou dotačního poradenství, která je k dispozici na 81 poradenských místech KB v ČR.