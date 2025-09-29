Komerční banka představila nové designy platebních karet. Po gamingu vsadila na mladé umělce

Komerční banka ve spolupráci se studenty pražské UMPRUM představila kolekci 4 platebních karet. Nové karty Visa lze získat prostřednictvím aplikace KB+.
Na nové kolekci platebních karet Visa od Komerční banky se podílela čtveřice studentů Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace UMPRUM v rámci semestrální práce pod vedením Richarda Jaroše.
Každý z motivů podle banky přináší odlišnou estetiku – od inspirace přírodními procesy přes minimalistické pojetí až po futuristické ztvárnění.
Design The Core od Kateřiny Pravdové.
‘Umění platit‘, to je naše motto, kterým chceme nabídnout víc než jen tradiční platební kartu, a to jak novým, tak stávajícím klientům. Nové karty jsou ukázkou toho, jak lze propojit každodenní svět financí s kreativitou a talentem mladých umělců. Spolupráce se studenty UMPRUM nás nejen bavila, ale také inspirovala, uvedla Hana Libecajtová, výkonná ředitelka pro Strategii značky a komunikaci Komerční banky.
O kartu v jednom z výše uvedených designů si můžou klienti Komerční banky zažádat prostřednictvím aplikace KB+, za její vydání se nehradí žádný poplatek. Design karet se zobrazuje i v digitálních peněženkách Apple Pay a Google Pay, umělecký motiv je tedy viditelný i při placení mobilem nebo hodinkami.
Jaký design platební karty se vám nejvíc líbí?
Letos na jaře banka představila také novou edici karet s herním designem. Konkrétně kartu s oblíbenou postavičkou Poro ze hry League of Legends a kartu Agraelus, jejíž design navrhl populární český streamer Vojtěch Fišar, známý právě pod přezdívkou Agraelus.