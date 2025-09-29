Měšec.cz  »  Komerční banka představila nové designy platebních karet. Po gamingu vsadila na mladé umělce

Komerční banka představila nové designy platebních karet. Po gamingu vsadila na mladé umělce

Monika Veselíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Komerční banka Autor: Dalibor Z. Chvátal

Komerční banka ve spolupráci se studenty pražské UMPRUM představila kolekci 4 platebních karet. Nové karty Visa lze získat prostřednictvím aplikace KB+.

Na nové kolekci platebních karet Visa od Komerční banky se podílela čtveřice studentů Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace UMPRUM v rámci semestrální práce pod vedením Richarda Jaroše

Každý z motivů podle banky přináší odlišnou estetiku – od inspirace přírodními procesy přes minimalistické pojetí až po futuristické ztvárnění. 

Nový design platební karty Komerční banky.

Design The Core od Kateřiny Pravdové.

Autor: Komerční banka, a.s.
Nový design platební karty Komerční banky.

Design Éra od Filipa Kominika.

Autor: Komerční banka, a.s.
Nový design platební karty Komerční banky s názvem Biomy.

Design Biomy Davida Tenora.

Autor: Komerční banka, a.s.
Nový design platební karty Komerční banky s názvem Utility_0.01.

Design Utility0.01 Davida Nováka.

Autor: Komerční banka, a.s.

‘Umění platit‘, to je naše motto, kterým chceme nabídnout víc než jen tradiční platební kartu, a to jak novým, tak stávajícím klientům. Nové karty jsou ukázkou toho, jak lze propojit každodenní svět financí s kreativitou a talentem mladých umělců. Spolupráce se studenty UMPRUM nás nejen bavila, ale také inspirovala, uvedla Hana Libecajtová, výkonná ředitelka pro Strategii značky a komunikaci Komerční banky. 

O kartu v jednom z výše uvedených designů si můžou klienti Komerční banky zažádat prostřednictvím aplikace KB+, za její vydání se nehradí žádný poplatek. Design karet se zobrazuje i v digitálních peněženkách Apple Pay a Google Pay, umělecký motiv je tedy viditelný i při placení mobilem nebo hodinkami.

Jaký design platební karty se vám nejvíc líbí?

Zobraz výsledek

Letos na jaře banka představila také novou edici karet s herním designem.  Konkrétně kartu s oblíbenou postavičkou Poro ze hry League of Legends a kartu Agraelus, jejíž design navrhl populární český streamer Vojtěch Fišar, známý právě pod přezdívkou Agraelus.

Platební karty Komerční banky s herním designemAutor: Komerční banka, a.s.
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Nejžádanější

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Aktuální kurzovní lístek - dne 29. 9. 2025

Dále u nás najdete

Jak stát bojuje proti manipulacím kolem voleb na sítích?

Společnost Geis zvládá i nestandardní a kuriózní přepravy

Výrobce stahuje dudlíky Curaprox kvůli nebezpečné látce

Pražským Karlínem mají jezdit autonomní roboti

ANO: Zastavíme zvýšení odvodů OSVČ a vrátíme slevy na dani

Šest nemocí za rok je u dětí normální, u dospělých je to varovné

Hravě na digitální dovednosti s dotací 50 000 Kč

Co strany před volbami slibují v digitální oblasti?

Recept na domácí kaiserky zvládne i nezkušený kuchař

Život mezi Evropou a Dominikánou: Podnikání s vůní doutníků

Americké společnosti chtějí uvést na trh vozy s integrovanými soláry

Poskytujete SaaS? Tak pozor, nový EU data Act vás limituje

První český zákon o umělé inteligenci je zde

Kouřová aromata sýrů, masa či třeba chipsů končí

Vyplatí se víc jít do důchodu ještě letos nebo až příští rok?

Pravák, poddubák, kovář, hořčák. Poznejte hřiby podle fotek

V datových schránkách je nepříliš bezpečná novinka

Evropská dohoda slibuje rozšíření možností Wi-Fi 6E/7

Když čůráte krev, musíte zpozornět. U mě to byla rakovina, vzpomíná muž

Lovebrand, který přetrval generace. Merkur je víc než hračka

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).