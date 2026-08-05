Komerční banka: Podvodů u plateb přibylo o 41 %. Útočníci posílají kurýry pro hotovost

Komerční banka v prvním pololetí roku 2026 zaznamenala meziročně o 41 % více podvodů spojených s platbami a platebními kartami. Vedle investičních podvodů a falešných bankéřů přibývají případy, kdy si pachatelé posílají kurýry pro hotovost, zneužívají skutečné rezervace ubytování nebo klienty přimějí nainstalovat falešnou bankovní aplikaci.
Počet napadených platebních karet klientů Komerční banky se meziročně zvýšil o 33 % a hodnota podvodných karetních transakcí vzrostla o 80 %. U běžných plateb přibylo 49 % napadených klientů a hodnota podvodných transakcí se více než zdvojnásobila.
Největší část ztrát připadá na investiční a krypto podvody, které tvoří 48 % hodnoty podvodných platebních transakcí. Dalších 39 % představuje vishing, tedy falešné telefonáty bankéřů nebo policistů. U platebních karet stojí za 61 % případů phishing.
Banka uvádí, že za první pololetí klientům zachránila několik set milionů korun.
„Za první pololetí jsme klientům zachránili několik set milionů korun. Současně ale vidíme, že počet případů i způsobené škody dál rostou a útočníci své scénáře velmi rychle obměňují. Když se lidé naučí odmítat převod na údajně bezpečný účet, podvodník pošle kurýra pro hotovost,“ říká Pavel Šašek, expert na kyberbezpečnost Komerční banky.
Hotovost přebírá falešný kurýr
Podvodník se vydává za pracovníka banky, České národní banky, policistu nebo investičního poradce. Oběť přesvědčí, aby vybrala i několik set tisíc korun a předala je na domluveném místě kurýrovi. Ten se může prokázat falešným průkazem nebo potvrzením o převzetí.
Pachatelé obětem také radí, aby vysoký výběr na pobočce vysvětlily například rekonstrukcí nebo koupí auta. Jakmile kurýr peníze převezme, šance na jejich získání zpět je malá.
Další scénář využívá falešnou aplikaci. Klient ji nainstaluje z odkazu zaslaného během telefonátu, přiloží k telefonu platební kartu a zadá PIN. Údaje se následně přenesou k útočníkovi, který může vybírat z bankomatu nebo kartou platit.
Komerční banka upozorňuje, že ověření jejího pracovníka probíhá pouze v aplikaci KB+ nebo KB Klíč. Kód zaslaný přes SMS či WhatsApp totožnost bankéře nepotvrzuje.
Útočníci znají údaje o rezervaci
V době dovolených přibývají podvody spojené s rezervacemi ubytování, aut nebo dalších služeb. Zpráva může obsahovat skutečné údaje o rezervaci a přijít e-mailem, SMS, přes WhatsApp i interní chat rezervačního portálu.
Útočník tvrdí, že platba neproběhla nebo je nutné doplatit poplatek či kauci. Odkaz vede na podvrženou stránku, která se snaží získat údaje ke kartě.
„Varovným signálem je tlak na rychlou platbu, hrozba zrušením rezervace nebo požadavek, aby klient znovu zadal údaje ke kartě prostřednictvím zaslaného odkazu. V takové situaci doporučujeme komunikaci přerušit a vše ověřit přímo v oficiální aplikaci, na webu rezervační služby nebo u konkrétního ubytovacího zařízení,“ upozorňuje Pavel Šašek.
Vzdělání obětí nehraje roli
Nové scénáře jsou úspěšné především proto, že vaše technické znalosti ani inteligence v takové situaci nehrají rozhodující roli. „Podvodníci využívají přirozené fungování lidského mozku při akutním stresu. Nejprve vyvolají pocit ohrožení nebo hrozící ztráty a tím spustí silnou emoční a stresovou reakci. Následně vytvoří časový tlak, vystupují jako autorita a člověka postupně izolují od lidí i informací, které by mu pomohly situaci racionálně vyhodnotit. Mozek se v takové chvíli přirozeně soustředí především na co nejrychlejší odstranění bezprostředně vnímané hrozby – nikoliv na důkladné ověřování informací. Dochází ke zúžení pozornosti, člověk hůře vnímá souvislosti, obtížněji zvažuje alternativy a snáze přehlédne varovné signály. Nejde tedy o hloupost ani nedostatek zkušeností. Jde o běžnou reakci mozku na akutní stres, kterou může za určitých okolností zažít každý z nás,“ vysvětluje psycholožka Helena Sováková, která více než dvacet let působila v ozbrojených složkách a vedla Odbor operační psychologie Armády České republiky.
Komerčka doporučuje přerušit každou nečekanou komunikaci, při níž někdo po vás požaduje převod peněz, instalaci aplikace nebo sdělení citlivých údajů. Banka ani policie nikdy nepožadují převod na „bezpečný účet“ ani předání hotovosti kurýrovi.
Pokud jste už peníze odeslali nebo poskytli údaje, měli byste ihned kontaktovat banku a Policii České republiky. Čím dříve případ oznámíte, tím větší je šance zachránit alespoň část prostředků.