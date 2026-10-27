Komerční banka nabízí nový dluhopisový fond s výnosem 5,03 % p.a. Zaručený ale není

Komerční banka (KB) začala od 26. 10. 2026 nabízet další dluhopisový fond z řady Buy and Watch, tentokrát s očekávaným výnosem 5,03 % p.a. Minimální investice je 10 000 Kč a peníze by se vám měly vrátit v lednu 2032. Očekávaný výnos ale není garantovaný.
Nový fond s názvem CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy HY 2032 spravuje investiční společnost Amundi a investovat do něj můžete do 12. 1. 2027 včetně. Fond je vedený v českých korunách a jeho předpokládané ukončení připadá na 30. 1. 2032.
Fond má investovat do více než 50 dluhopisů, převážně evropských společností. Zaměřuje se především na podnikové dluhopisy s vyšším výnosem, které však zároveň nesou vyšší riziko nesplacení. Odtud také pochází označení HY (High Yield) v názvu fondu.
Princip fondů Buy and Watch, v překladu „Kup a sleduj“, je v nákupu vybraných dluhopisů na předem stanovené období. Správce fondu průběžně sleduje finanční situaci emitentů a podle potřeby může složení portfolia měnit. Ke konci investičního horizontu se majetek fondu postupně zpeněží a výtěžek se vyplatí investorům.
Parametry fondu
- Název fondu: CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy HY 2032 – A CZKH Acc
- ISIN: LU3516173575
- Očekávaný výnos: 5,03 % p.a.
- Průběžné náklady fondu: 1,15 % p.a.
- Vstupní poplatek: 2 %
Přestože má fond předem stanovený konec, nemusíte čekat až do ledna 2032. Podílové listy můžete odprodat i dříve, ovšem za jejich aktuální hodnotu, ta ale může být nižší než původně investovaná částka.