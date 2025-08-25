Komerční banka nabízí k dětskému účtu 500 Kč a platební náramek

Komerční banka začala ve spolupráci se společností Visa nabízet k dětskému účtu v tarifu Start nebo Standard platební náramky. Jsou určené pro děti od 6 do 17 let (včetně) a fungují stejně jako bezkontaktní karta. V aplikaci KB+ vidí rodič i dítě transakce stejně jako při používání klasické platební karty. V případě transakce nad limit 500 Kč je i při platbě náramkem nutné zadat PIN, pokud to terminál vyžaduje. Na náramek se vztahují také nastavené limity pro platby a výběry.
V současnosti banka umožňuje novým klientům z řad dětí a mladistvých platební náramek pořídit k dětskému účtu bezplatně na základě slevového kódu. Podmínkou je, aby si ke svému účtu požádali o platební kartu Visa.
Kromě toho nyní u dětských účtů běží akce, že když na nově založený dětský běžný nebo spořicí účet vložíte do dvou měsíců 500 Kč, banka sem do dvou měsíců dalších 500 Kč připíše jako bonus.
První vouchery na nákup platebních náramků Komerční banky se 100 % slevou mohou klienti získat po kontrole splnění pravidel kampaně od druhé poloviny září do konce listopadu nebo do vyčerpání zásob. Dodavatelem náramků je společnost LAKS, informovala mluvčí banky Šárka Nevoralová.
Nový dětský klient získá po splnění podmínek kampaně slevový kód e-mailem, spolu s odkazem na vyhrazenou stránku e-shopu LAKS, kde se dá limitovaná edice KB platebních náramků objednat. Pozor, kód je platný jen 10 kalendářních dnů od doručení e-mailu. Po vložení „KB platebního náramku“ do košíku se sleva načte automaticky a náramek pak získáte prostřednictvím kurýrní služby bez poplatku za dopravu. V nabídce je černý a červený voděodolný náramek z antialergického silikonu, nabídka však platí do vyprodání zásob.
Když vám přijde objednaný náramek domů, připojíte ho k platební kartě Visa od KB přes aplikaci Laks Pay v mobilním telefonu.
Uživatel si v aplikaci vytvoří účet, zadá údaje své karty, poté přiloží náramek a spárování potvrdí pomocí své bankovní aplikace KB+ přes 3D Secure. Verifikace připojení karty tak splňuje požadavky na bezpečnost PSD2, upřesnila Nevoralová.
Kompletní pravidla akce pro bonus 500 Kč i slevový voucher na platební náramek najdete na webu banky.