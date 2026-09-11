Měšec.cz

Komerční banka mění vedení. Loulergue míří do představenstva, IT převezme Preis

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Komerční banka Autor: Jan Veselý
Ilustrační snímek
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Komerční banka od 1. 10. 2026 upraví své vrcholové vedení. Novým členem představenstva se stane Etienne Loulergue, odpovědnost za informační technologie převezme členka představenstva Jitka Haubová a na pozici Chief Information Officer (CIO) nastoupí Ekkehard Preis.

Etienne Loulergue se členem představenstva Komerční banky stane od 1. 10. 2026. Od prosince 2025 působí v ve výkonném výboru Komerční banky banky a odpovídá za strategii a finance. V bankovnictví, finančním řízení, auditu a transformačních projektech má více než 25 let zkušeností.

V minulosti působil například jako Deputy CEO pro Finance & Treasury (zástupce generálního ředitele pro finance a řízení likvidity) v rumunské BRD ze skupiny Société Générale. V Komerční bance už dříve zastával pozici Deputy CFO. Je absolventem École Nationale Supérieure de Aéronautique et de l’Espace.

Etienne Loulergue, člen představenstva Komerční banky od 01. 10. 2026. (10. 09. 2026)

Etienne Loulergue, člen představenstva Komerční banky od 01. 10. 2026. (10. 09. 2026)

Autor: Komerční banka, a.s.

Jitka Haubová je od června 2020 Chief Operations Officer (provozní ředitelkou) a stále zůstává členkou představenstva KB. Od 1. 10. 2026 rozšíří svoji působnost také o oblast informačních technologií. Podle banky má propojení provozu a IT přispět k vyšší operační efektivitě a jednoduššímu řízení regulatorních požadavků.

Haubová působí v Komerční bance od roku 2006. Před vstupem do představenstva zastávala vedoucí pozice zejména v korporátním a municipálním bankovnictví. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a absolvovala také studijní program Massachusetts Institute of Technology zaměřený na operations a IT.

Jitka Haubová, členka představenstva Komerční banky, je od 04. 06. 2020 ve funkci Chief Operations Officer. (10. 09. 2026)

Jitka Haubová, členka představenstva Komerční banky, je od 04. 06. 2020 ve funkci Chief Operations Officer. (10. 09. 2026)

Autor: Komerční banka, a.s.

Ekkehard Preis se od 30. září 2026 stane novým Chief Information Officer Komerční banky (ředitelem IT). Zároveň vstoupí do výkonného výboru KB a bude odpovídat za tvorbu a realizaci jednotné IT a provozní strategie napříč skupinou.

Preis přichází z Erste Group, kde od roku 2023 působil jako Managing Director (výkonný ředitel) společnosti Erste Digital, která zajišťuje rozvoj a provoz digitálních technologií skupiny. V bankovnictví, informačních technologiích a digitální transformaci má více než 20 let zkušeností. Vystudoval ekonomii na univerzitách ve Štýrském Hradci a St. Gallenu.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

Kvíz týdne

Ztraceni v rozpočtu? Pomůžeme vám vyznat se v pojmech
1/11 otázek
Spustit kvíz


Nejžádanější na měšec.cz

Online školení: Podzimní novinky pro mzdové účetní
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).