Měšec.cz

Komerční banka mění šéfa lidských zdrojů. Ctirada Lolka střídá Kryštof Radek

Monika Veselíková
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Personálie, personální změna, zaměstnanec, vedení, ředitel Autor: Shutterstock.com
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Novým ředitelem lidských zdrojů Komerční banky se od 1. září stane Kryštof Radek. Ve funkci nahradí Ctirada Lolka, který přechází do vedení HR v rámci skupiny Société Générale.

Kryštof Radek nastoupí od 1. září 2026 do čela lidských zdrojů Komerční banky. Do banky přichází s více než dvacetiletými zkušenostmi z oblasti HR a řízení firem, které získal ve finančních službách, technologických společnostech i dalších odvětvích.

V posledních letech působil jako ředitel lidských zdrojů ve společnosti Kyndryl, kde se věnoval mimo jiné reorganizaci a rozvoji managementu. Zkušenosti má také přímo z řízení provozu a technologií, když pracoval jako Chief Production & Technology Officer v energetickém startupu.

Dříve působil ve společnostech Johnson & Johnson a General Electric, kde se zaměřoval například na odměňování, HR Operations a transformační projekty. Ve své práci se podle Komerční banky věnuje také využívání dat a moderních technologií v HR včetně umělé inteligence. Vystudoval psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Portrét muže v obleku.

Ředitel lidských zdrojů Komerční banky Kryštof Radek.

Autor: Komerční banka a.s.

Dosavadní šéf HR Komerční banky Ctirad Lolek, který tuto pozici zastával od roku 2019, se přesouvá v rámci skupiny Société Générale. Nově bude HR ředitelem divize MIBS, která zastřešuje mezinárodní retailové bankovnictví, specializované finanční služby a oblast mobility.

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Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

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