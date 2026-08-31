Komerční banka mění šéfa lidských zdrojů. Ctirada Lolka střídá Kryštof Radek

Novým ředitelem lidských zdrojů Komerční banky se od 1. září stane Kryštof Radek. Ve funkci nahradí Ctirada Lolka, který přechází do vedení HR v rámci skupiny Société Générale.
Kryštof Radek nastoupí od 1. září 2026 do čela lidských zdrojů Komerční banky. Do banky přichází s více než dvacetiletými zkušenostmi z oblasti HR a řízení firem, které získal ve finančních službách, technologických společnostech i dalších odvětvích.
V posledních letech působil jako ředitel lidských zdrojů ve společnosti Kyndryl, kde se věnoval mimo jiné reorganizaci a rozvoji managementu. Zkušenosti má také přímo z řízení provozu a technologií, když pracoval jako Chief Production & Technology Officer v energetickém startupu.
Dříve působil ve společnostech Johnson & Johnson a General Electric, kde se zaměřoval například na odměňování, HR Operations a transformační projekty. Ve své práci se podle Komerční banky věnuje také využívání dat a moderních technologií v HR včetně umělé inteligence. Vystudoval psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci.
Dosavadní šéf HR Komerční banky Ctirad Lolek, který tuto pozici zastával od roku 2019, se přesouvá v rámci skupiny Société Générale. Nově bude HR ředitelem divize MIBS, která zastřešuje mezinárodní retailové bankovnictví, specializované finanční služby a oblast mobility.