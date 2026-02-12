Komerční banka má únorovou soutěž. Můžete vyhrát auto, televizor nebo mobil

Komerční banka spustila únorovou soutěž pro držitele debetních karet Visa k soukromým účtům. Stačí splnit jednoduchou podmínku s platbami kartou a pak už jste automaticky ve slosování o auto, televizi a telefon.
O co soutěžíte
- 1× automobil Toyota Aygo X
- 20× televizor TCL
- 80× chytrý telefon Samsung Galaxy A36
Doba trvání soutěže
- Od 1. 2. 2026 do 28. 2. 2026
Co musíte splnit pro účast v soutěži
- Jste starší 18 let.
- Máte od KB vydanou soukromou debetní kartu Visa (nemusíte být majiteli účtu).
Jak se zapojit do soutěže
- Během února min. 5× zaplaťte debetní kartou Visa vydanou k soukromému účtu. Poté jste automaticky v soutěži.
- Platba musí být zaúčtována v únoru.
Pokud máte více karet Visa od KB, transakce se nesčítají, 5 plateb musí proběhout na jedné kartě. Výše platby není omezena. (Podrobné podmínky.)
Losování
Losování proběhne během března 2026 a bude vylosováno celkem 101 výherců. Výherce bude informován telefonicky z kontaktního centra KB, nejpozději do konce března 2026. Každý může vyhrát jen jednou.
U výher nad 50 000 Kč, které podléhají dani z příjmů, splní povinnost zdanění za výherce Komerčka. Jinými slovy, vyhranou Toyotu Aygo nebudete muset zdanit.
Pokud ale neposkytnete bance součinnost a nepůjde vám výhru předat do 1 měsíce od telefonického kontaktu, výhra propadá ve prospěch KB. Podobně bez náhrady propadá nevyčerpaná výhra.