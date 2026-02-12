Měšec.cz  »  Komerční banka má únorovou soutěž. Můžete vyhrát auto, televizor nebo mobil

Komerční banka má únorovou soutěž. Můžete vyhrát auto, televizor nebo mobil

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
Komerční banka spustila únorovou soutěž pro držitele debetních karet Visa k soukromým účtům. Stačí splnit jednoduchou podmínku s platbami kartou a pak už jste automaticky ve slosování o auto, televizi a telefon.

O co soutěžíte

  • 1× automobil Toyota Aygo X
  • 20× televizor TCL
  • 80× chytrý telefon Samsung Galaxy A36

Doba trvání soutěže

  • Od 1. 2. 2026 do 28. 2. 2026

Co musíte splnit pro účast v soutěži

  • Jste starší 18 let.
  • Máte od KB vydanou soukromou debetní kartu Visa (nemusíte být majiteli účtu).

Jak se zapojit do soutěže

  • Během února min. 5× zaplaťte debetní kartou Visa vydanou k soukromému účtu. Poté jste automaticky v soutěži.
  • Platba musí být zaúčtována v únoru.

Pokud máte více karet Visa od KB, transakce se nesčítají, 5 plateb musí proběhout na jedné kartě. Výše platby není omezena. (Podrobné podmínky.)

Losování

Losování proběhne během března 2026 a bude vylosováno celkem 101 výherců. Výherce bude informován telefonicky z kontaktního centra KB, nejpozději do konce března 2026. Každý může vyhrát jen jednou.

U výher nad 50 000 Kč, které podléhají dani z příjmů, splní povinnost zdanění za výherce Komerčka. Jinými slovy, vyhranou Toyotu Aygo nebudete muset zdanit.

Pokud ale neposkytnete bance součinnost a nepůjde vám výhru předat do 1 měsíce od telefonického kontaktu, výhra propadá ve prospěch KB. Podobně bez náhrady propadá nevyčerpaná výhra.

