Komerční banka má nového finančního ředitele, změní se i šéf penzijní společnosti

Skupina Komerční banky hlásí personální změny ve svém top managementu. Přímo v Komerční bance dojde k obměně finančního ředitele. Od 15. prosince 2025 na tuto pozici nastoupí Etienne Loulergue, bývalý Chief Financial Officer v MIBS (Mobility, International retail Banking and financial Services Société Générale). Ve funkci nahradí Jiřího Šperla.
Rád bych poděkoval Jiřímu za jeho dlouhodobý přínos, leadership, profesionalitu a energii, kterou věnoval rozvoji finančního řízení banky. Etiennovi přeji mnoho úspěchů a těším se na spolupráci, okomentoval personální výměnu Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky.
Jak už jsme uvedli, Loulergue už ve skupině Société Générale působil jako CFO v MIBS, kde se podílel na řízení komplexních transformačních projektů, optimalizaci finančních procesů a posilování efektivity napříč skupinou. V minulosti zastával také roli Deputy CEO pro Finance & Treasury v BRD Romania (opět Société Générale). Zde zase vedl klíčové iniciativy v oblasti řízení kapitálu, likvidity, výkaznictví a regulatorních procesů. V rámci své kariéry působil také v Komerční bance na pozici Deputy CFO a aktivně se podílel na rozvoji finanční strategie banky. Je absolventem École Nationale Supérieure de Aéronautique et de l’Espace.
Jiří Šperl, který opouští pozici finančního ředitele v Komerční bance se stane generálním ředitelem KB Penzijní společnosti. Bude zde zároveň vykonávat i funkci předsedy představenstva KB Penzijní společnosti.
Jiří Šperl se z pohledu finančního řízení významně podílel na zdárném průběhu transformace Komerční banky. Jsem přesvědčen, že Jiří pomůže svou zkušeností KB Penzijní společnosti dále posilovat svou pozici na trhu a správně ji navigovat velmi sledovanou oblastí spoření na penzi. Důležitým úkolem pro naši penzijní společnost bude v nadcházejícím období dále rozšiřovat digitální služby prostřednictvím nové platformy KB+, popsal Juchelka.
Šperl vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Svou profesní kariéru začal přímo v Komerční bance v roce 1992 v odboru Řízení aktiv a pasiv, kterému později také šéfoval. Následně přešel do Modré pyramidy, kde z pozice člena představenstva vedl úseky Financí, Řízení rizik a Provoz. Od roku 2009 působil jako finanční ředitel NSGB, druhé největší soukromé banky v Egyptě (skupina Socété Générale). Poté, co se skupina rozhodla NSGB prodat byl Šperl pověřen řízením procesu due diligence a také celé transakce na straně banky. Poté se stal výkonným ředitelem pro Strategický plán KB. Od roku 2015 pak zastával pozici výkonného ředitele pro Strategii a finance KB.