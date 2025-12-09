Měšec.cz  »  Komerční banka má nového finančního ředitele, změní se i šéf penzijní společnosti

Komerční banka má nového finančního ředitele, změní se i šéf penzijní společnosti

Gabriela Hájková
Dnes
souhlas, dohoda, byznys, smlouva, smír, kompromis, ujednání Autor: Depositphotos

Skupina Komerční banky hlásí personální změny ve svém top managementu. Přímo v Komerční bance dojde k obměně finančního ředitele. Od 15. prosince 2025 na tuto pozici nastoupí Etienne Loulergue, bývalý Chief Financial Officer v MIBS (Mobility, International retail Banking and financial Services Société Générale). Ve funkci nahradí Jiřího Šperla. 

Rád bych poděkoval Jiřímu za jeho dlouhodobý přínos, leadership, profesionalitu a energii, kterou věnoval rozvoji finančního řízení banky. Etiennovi přeji mnoho úspěchů a těším se na spolupráci, okomentoval personální výměnu Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky. 

Jak už jsme uvedli, Loulergue už ve skupině Société Générale působil jako CFO v MIBS, kde se podílel na řízení komplexních transformačních projektů, optimalizaci finančních procesů a posilování efektivity napříč skupinou. V minulosti zastával také roli Deputy CEO pro Finance & Treasury v BRD Romania (opět Société Générale). Zde zase vedl klíčové iniciativy v oblasti řízení kapitálu, likvidity, výkaznictví a regulatorních procesů. V rámci své kariéry působil také v Komerční bance na pozici Deputy CFO a aktivně se podílel na rozvoji finanční strategie banky. Je absolventem École Nationale Supérieure de Aéronautique et de l’Espace. 

Komerční banka získá nového finančního ředitele, do penzijní společnosti nastoupí nový generální ředitel.

 Etienne Loulergue

Autor: Komerční banka, a. s.

Jiří Šperl, který opouští pozici finančního ředitele v Komerční bance se stane generálním ředitelem KB Penzijní společnosti. Bude zde zároveň vykonávat i funkci předsedy představenstva KB Penzijní společnosti. 

Jiří Šperl se z pohledu finančního řízení významně podílel na zdárném průběhu transformace Komerční banky. Jsem přesvědčen, že Jiří pomůže svou zkušeností KB Penzijní společnosti dále posilovat svou pozici na trhu a správně ji navigovat velmi sledovanou oblastí spoření na penzi. Důležitým úkolem pro naši penzijní společnost bude v nadcházejícím období dále rozšiřovat digitální služby prostřednictvím nové platformy KB+, popsal Juchelka. 

Šperl vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Svou profesní kariéru začal přímo v Komerční bance v roce 1992 v odboru Řízení aktiv a pasiv, kterému později také šéfoval. Následně přešel do Modré pyramidy, kde z pozice člena představenstva vedl úseky Financí, Řízení rizik a Provoz. Od roku 2009 působil jako finanční ředitel NSGB, druhé největší soukromé banky v Egyptě (skupina Socété Générale). Poté, co se skupina rozhodla NSGB prodat byl Šperl pověřen řízením procesu due diligence a také celé transakce na straně banky. Poté se stal výkonným ředitelem pro Strategický plán KB. Od roku 2015 pak zastával pozici výkonného ředitele pro Strategii a finance KB.

Jiří Šperl 

Autor: Komerční banka, a. s.
Autor aktuality

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

