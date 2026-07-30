Komerční banka dosáhla za první pololetí čistého zisku 8,5 mld. korun. Je to méne, než loni

Komerční banka za první pololetí dosáhla čistého zisku ve výši 8,5 mld. Kč. Meziročně jde o 3,3 % nižší výsledek. Celkové výnosy se oproti minulému roku zvýšily o 1,8 % na 18,5 mld. Kč. Čisté úrokové výnosy dosáhly 12 949 mil. Kč (+ 1,1 %) díky nárůstu objemu vkladů a poskytnutých úvěrů. Čistá úroková marže dosáhla 1,6 % (minulý rok ve stejném období byla ve výši 1,7 %). Bance se o 1 % zvýšil také čistý výnos z poplatků a provizí na 3453 mil. Kč, i výnos z poplatků za vkladové produkty a výnos z úvěrových služeb.
Provozní náklady banky naopak poklesly o 2,6 % na 8499 mil. Kč. Personální náklady byly nižší o –7,5 % (3988 mil. Kč), promítl se do nich nižší počet zaměstnanců, hlavně kvůli digitalizaci a optimalizaci provozních procesů a distribuční sítě.
Skupina KB meziročně poskytla více úvěrů (+ 10,0 %, 945,8 mld. Kč), zvýšil se také objem klientských vkladů, a to o 10,2 % na 1137,2 mld. Kč. Celá skupina obsluhovala 2 313 000 zákazníků, což je meziročně o 72 000 osob více než loni ve stejném období.
Velmi silná obchodní výkonnost Skupiny Komerční banky v prvním pololetí se projevila pokračujícím zrychlováním růstu úvěrového portfolia napříč retailovým i korporátním segmentem. Výrazně rostl také objem přijatých vkladů a pokračoval nárůst počtu zákazníků Skupiny KB. Tento vývoj byl výsledkem vysoké kvality vztahů se zákazníky, průběžného rozšiřování a zkvalitňování nabídky v aplikaci KB+ a příznivého makroekonomického prostředí, myslí si
Jan Juchelka, předseda představenstva a
generální ředitel Komerční banky s poukazem na to, že silná konkurence na úvěrovém i depozitním trhu
však omezuje hlavně růst úrokových výnosů.