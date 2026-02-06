Komerční banka chce mezi akcionáře rozdělit celý zisk. Přesáhl 18 miliard korun

Skupina Komerční banky dnes oznámila výsledky za rok 2025. Čistý zisk připadající akcionářům meziročně stoupl o 4,7 % na 18,1 mld. Kč. Banka jej zároveň plánuje 100 % rozdělit mezi akcionáře – navrhuje vyplatit dividendu ve výši 95,60 Kč na akcii (před zdaněním). O výplatě ale ještě musí na dubnovém zasedání rozhodnout valná hromada.
V roce 2025 skupina Komerční banky dál zvyšovala objem úvěrů i vkladů. Objem úvěrů meziročně vzrostl o 6,8 % na 905,8 mld. Kč. Banka uvedla, že růst byl vidět jak u domácností, tak u firem.
Klientské vklady, tedy peníze uložené na běžných a spořicích účtech a dalších standardních depozitech, se zvýšily o 5,8 % na 1 088,8 mld. Kč. Zároveň rostla i aktiva, která KB klientům spravuje mimo klasické bankovní vklady – hlavně podílové fondy, penzijní spoření a životní pojištění – celkem o 5,5 % na 293,9 mld. Kč.
Počet zákazníků Skupiny KB stoupl o 42 tisíc na 2,268 milionu. Banka dál přesouvala obsluhu fyzických osob do digitální banky s aplikací KB+. Ta měla k 31. prosinci 2025 celkem 1,61 milionu uživatelů, přesun dokončilo 93 % klientů z řad fyzických osob.
V loňském roce jsme převedli do nového bankovnictví KB+ naše individuální klienty. Tento převod znamenal velkou zátěž pro naše týmy, a do jisté míry i nepohodlí pro naše klienty. Je skvělé vidět, jak se spokojenost zákazníků rychle zvyšuje, jakmile se seznámí s výhodami multiměnových účtů, extra služeb a vysokou bezpečností KB+. Letos nabídneme KB+ i dalším podnikatelům a menším firmám, hodnotí generální ředitel Komerční banky Jan Juchelka.
Z hlediska hospodaření zůstaly celkové výnosy za rok 2025 téměř na stejné úrovni: meziročně + 0,2 % na 36,9 mld. Kč. Provozní náklady naopak klesly o 4,2 % na 17 mld. Kč. KB zároveň vykázala čisté rozpouštění opravných položek ve výši 1,5 mld. Kč. Daň z příjmu dosáhla 3,5 mld. Kč a čistý zisk připadající akcionářům byl 18,1 mld. Kč (meziročně + 4,7 %).
O výplatě dividendy akcionářům rozhodně valná hromada na zasedání 23. dubna 2026. Počet akcionářů banky přitom ke konci roku stoupl o zhruba 9 tisíc na 85 981, z toho 79 893 byly fyzické osoby z České republiky.
Na tiskové konferenci k hospodářským výsledkům dnes navíc zástupci banky avizovali, že zatímco za loňský rok chce banka akcionářům vyplatit na dividendách 100 % zisku, za letošek podíl zisku vyplaceného v dividendách pravděpodobně sníží na 80 %.