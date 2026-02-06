Měšec.cz  »  Komerční banka chce mezi akcionáře rozdělit celý zisk. Přesáhl 18 miliard korun

Komerční banka chce mezi akcionáře rozdělit celý zisk. Přesáhl 18 miliard korun

Skupina Komerční banky dnes oznámila výsledky za rok 2025. Čistý zisk připadající akcionářům meziročně stoupl o 4,7 % na 18,1 mld. Kč. Banka jej zároveň plánuje 100 % rozdělit mezi akcionáře – navrhuje vyplatit dividendu ve výši 95,60 Kč na akcii (před zdaněním). O výplatě ale ještě musí na dubnovém zasedání rozhodnout valná hromada.

V roce 2025 skupina Komerční banky dál zvyšovala objem úvěrů i vkladů. Objem úvěrů meziročně vzrostl o 6,8 % na 905,8 mld. Kč. Banka uvedla, že růst byl vidět jak u domácností, tak u firem.

Klientské vklady, tedy peníze uložené na běžných a spořicích účtech a dalších standardních depozitech, se zvýšily o 5,8 % na 1 088,8 mld. Kč. Zároveň rostla i aktiva, která KB klientům spravuje mimo klasické bankovní vklady – hlavně podílové fondy, penzijní spoření a životní pojištění – celkem o 5,5 % na 293,9 mld. Kč.

Počet zákazníků Skupiny KB stoupl o 42 tisíc na 2,268 milionu. Banka dál přesouvala obsluhu fyzických osob do digitální banky s aplikací KB+. Ta měla k 31. prosinci 2025 celkem 1,61 milionu uživatelů, přesun dokončilo 93 % klientů z řad fyzických osob. V loňském roce jsme převedli do nového bankovnictví KB+ naše individuální klienty. Tento převod znamenal velkou zátěž pro naše týmy, a do jisté míry i nepohodlí pro naše klienty. Je skvělé vidět, jak se spokojenost zákazníků rychle zvyšuje, jakmile se seznámí s výhodami multiměnových účtů, extra služeb a vysokou bezpečností KB+. Letos nabídneme KB+ i dalším podnikatelům a menším firmám, hodnotí generální ředitel Komerční banky Jan Juchelka.

Z hlediska hospodaření zůstaly celkové výnosy za rok 2025 téměř na stejné úrovni: meziročně + 0,2 % na 36,9 mld. Kč. Provozní náklady naopak klesly o 4,2 % na 17 mld. Kč. KB zároveň vykázala čisté rozpouštění opravných položek ve výši 1,5 mld. Kč. Daň z příjmu dosáhla 3,5 mld. Kč a čistý zisk připadající akcionářům byl 18,1 mld. Kč (meziročně + 4,7 %).

O výplatě dividendy akcionářům rozhodně valná hromada na zasedání 23. dubna 2026. Počet akcionářů banky přitom ke konci roku stoupl o zhruba 9 tisíc na 85 981, z toho 79 893 byly fyzické osoby z České republiky. 

Na tiskové konferenci k hospodářským výsledkům dnes navíc zástupci banky avizovali, že zatímco za loňský rok chce banka akcionářům vyplatit na dividendách 100 % zisku, za letošek podíl zisku vyplaceného v dividendách pravděpodobně sníží na 80 %.

