Komerční banka a provoz koncem roku. S platbou, která se má připsat ještě letos, nečekejte na poslední chvíli

Tak jako jinde i u Komerční banky ovlivní svátky a konec letošního roku lhůty platebního styku a otevírací dobu poboček.
Všechny pobočky Komerční banky budou na Silvestra otevřené do 13 hodin. Výjimkou je pobočka v Olomouci (Šantovka), která bude otevřená do 12 hodin. První den v novém roce budou pobočky zavřené.
Informace o otevírací době před Vánoci si raději najděte na webu banky, kde si můžete snadno vyhledat informace přímo o příslušné pobočce. Doba poradenských míst je před Vánoci různě omezována.
Koncem roku banka omezí i lhůty platebního styku, takže pokud chcete, aby příkazy k úhradě (pro tuzemské nebo zahraniční platby včetně SEPA plateb), příkazy k inkasu a vklady hotovosti na pobočce proběhly ještě letos, nesmíte promeškat nastavené časové hranice.
Nejrychlejší variantou zůstávají okamžité platby.
Okamžité platby ovlivní disponibilní zůstatek účtu v KB i v jiné bance do několika vteřin. Okamžité příchozí úhrady a okamžité odchozí úhrady přijaté a zaúčtované na účtu v KB do 16 hodin dne 31. 12. 2025 ovlivní zůstatek na výpisu z účtu v KB k 31. 12. 2025, informovala mluvčí Šárka Nevoralová.
Odchozí úhrady v českých korunách, které mají být připsány na účet příjemce v jiné bance v ČR ještě letos můžete podle Nevoralové zadat do 31. 12. 2025 jako standardní platby prostřednictvím internetového bankovnictví. Na pobočkách budou příkazy ke standardním platbám a super expresním odchozím úhradám 31. 12. 2025 přijímány do 12 hodin.
Odchozí nekonverzní úhrady v rámci banky můžete zadat v internetovém bankovnictví s konkrétními lhůtami uvedenými v tabulce níže.
Expresní odchozí úhrady v českých korunách zadávejte v internetovém bankovnictví MojeBanka, MojeBanka Business a Mobilní banka ve středu 31. 12. 2025 do 14:30 hodin.
Příkazy k odchozím úhradám do zahraničí v měně BGN je možné předat na pobočce do 15. 12. 2025 do 15:30 hodin a příkazy na účty klientů Komerční banky (pobočka Bratislava) se splatností na tento den pak do 13 hodin, uvedla Nevoralová.
Příkazy k nekonverzním platbám je podle ní nutné zadat prostřednictvím internetového bankovnictví nejpozději do uvedeného data do 20:30 hodin a do 17 hodin ke konverzním platbám. V aplikaci KB+ musíte zadat všechny platby (konverzní i nekonverzní) nejpozději do uvedeného data do 17 hodin.
Příkazy k běžným SEPA platbám a zahraničním platbám v měnách EUR, USD, CZK, GBP, DKK, CHF, NOK, SEK a CAD, které předáte do 11 hodin, zpracuje banka tak, aby byly ještě tentýž den připsány na účet banky příjemce. Lhůty pro příkazy k odchozím úhradám do zahraničí v měnách JPY, AUD, CNY, DKK a SEK opět najdete v tabulce.
Expresní linka KB bude poslední den v roce fungovat od 8 do 20 hodin.
Vklady hotovosti v korunách na účty vedené v jiných bankách v ČR, které mají být připsané ještě v roce 2025, můžete podle Nevoralové zadat 31. 12. 2025 do 13 hodin i jako super expresní vklad na pobočce KB včetně vkladů na účty vedené v dceřiných společnostech KB (týká se např. stavebního spoření Modré pyramidy) a v ČNB.
Vklady na účty vedené v KB můžete zadat 31. 12. 2025 na pobočkách KB během jejich otevírací doby. Vklady hotovosti v korunách na účty u KB provedete i prostřednictvím vkladových bankomatů. Pro připsání ještě v roce 2025 musíte vklad na vkladomatu provést na Silvestra nejpozději do 20 hodin.
Tabulky uvádí přehled mezních termínů, do kterých je nutné předat příkazy k úhradě a příkazy k inkasu, pokud mají být zpracovány a připsány na účet příjemce ještě v roce 2025.
Pokud je použitý termín online, v takovém případě to znamená na online formuláři v internetovém bankovnictví a dávkové předání příkazu v režimu online.
Pokud je použitý termín dávkově, v takovém případě to znamená dávkové předání příkazu v režimu dávkový a průběžný (konverzní platby v Kč a platby označené expres budou zpracované v on-line režimu), u průběžného režimu zpracování je první pokus o zaúčtování zpracován on-line.
1 Jedná se o Platební příkazy v CZK do jiné banky v ČR a Platební příkazy v CZK a v jiných měnách v rámci KB. Platební příkazy k inkasu jsou bez konverze.
2 Za podmínky, že banka příjemce dodrží zákonem stanovené lhůty pro připisování plateb.
Termíny platné pro zahraniční platební styk zadávaný elektronicky (pro ty, co ještě nejsou převedeni na nové produkty a bankovnictví) najdete na webu Komerční banky.