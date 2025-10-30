Měšec.cz  »  Komerční bance rostly výnosy i objem úvěrů

Komerční bance rostly výnosy i objem úvěrů

Monika Veselíková
Dnes
Komerční banka Autor: Dalibor Z. Chvátal

Komerční banka dosáhla za tři čtvrtletí roku 2025 čistého zisku 13,6 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 8,3 %. K výsledku jí pomohly rostoucí provozní výnosy (+2,9 % na 27,5 mld. Kč) a zároveň pokles provozních nákladů o 4,3 % na 12,8 mld. Kč. 

Objem úvěrů Skupiny KB vzrostl meziročně o 3,6 % na 868 mld. Kč, přičemž nejrychleji rostly hypotéky. Klientské vklady zůstaly zhruba na stejné úrovni jako loni – nárůst činil pouze 0,1 % na 1 058,3 mld. Kč. Klienti své prostředky víc přesouvali do investičních produktů, jejichž objem vzrostl o 6,6 % na 291,9 mld. Kč.

V samotném 3. čtvrtletí banka vykázala čistý zisk 4,8 mld. Kč, což oproti loňsku představuje snížení o 22,9 %. Důvodem je loňský jednorázový zisk z prodeje bývalé centrály na Václavském náměstí, kterou od banky za 3,5 mld. Kč odkoupilo hlavní město Praha.

Kapitálová přiměřenost Skupiny KB dosáhla 18,4 % a ukazatel Tier 1 činil 17,6 %. Komerční banka měla na konci září 79 840 akcionářů, což je o téměř 4000 víc než před rokem.

I v uplynulých měsících pak pokračoval přechod klientů z původního systému do nové digitální banky s aplikací KB+, která měla k 30. září celkem 1 460 000 uživatelů.

Letos píšeme poslední kapitolu transformačního programu KB 2025. Ten začal už v roce 2018 zásadní změnou organizace provozu Komerční banky a od roku 2020 pokračoval mohutnými investicemi do nových bankovních technologií. Ty umožnily otevřít v roce 2023 pro naše klienty atraktivní a moderní nabídku Nové éry bankovnictví KB a zároveň celou Skupinu KB zeštíhlit a zvýšit její akceschopnost, uvedl k výsledkům Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky.

Komerční banka rozdává štědré bonusy za založení účtu. Dětem dá platební náramek a všem slevy na platební zařízení

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

