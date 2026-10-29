Komerční bance klesl zisk, přesto na bydlení půjčila o polovinu více. Chystá další úspory

Komerční banka (KB) za prvních 9 měsíců letošního roku vydělala 13,2 mld. korun, což je meziročně o 2,80 % méně. A to přesto, že výrazně zvýšila objem úvěrů i počet svých klientů. Ve třetím čtvrtletí jí čistý zisk klesl o 1,90 % na 4,70 % mld. korun. Vyplývá to z výsledků hospodaření které banka zveřejnila 29. 10. 2026.
Celkové výnosy skupiny KB za devět měsíců vzrostly o 1,80 % na 28 mld. korun, provozní náklady naopak klesly o 2,10 % na 12,5 mld. Kč. Provozní zisk před opravnými položkami tak vzrostl o 5,20 %
Na výsledný čistý zisk ale měla vliv i nižší pomoc z rozpouštění opravných položek k rizikovým úvěrům: zatímco loni banka rozpustila čistých 1,35 miliardy korun, letos jen 144 milionů. Konkurenční boj navíc snížil její čistou úrokovou marži z 1,70 na 1,60 %.
Na druhé straně bance stoupl objem úvěrů, a to o 11,10 % na 964,6 miliardy korun. Úvěry podnikům narostly o 14,80 %, spotřebitelské půjčky o 7,80 %.
Výrazně ožilo i financování bydlení: skupina za devět měsíců poskytla nové úvěry na bydlení za 82,9 mld. Kč, což je o 54,4 % více než před rokem. Celkový nesplacený objem úvěrů na bydlení přiom vzrostl jen o 5,10 %.
Růst úvěrů skupiny KB tak zapadá do vývoje českého hypotečního trhu. Podle České bankovní asociace banky a stavební spořitelny od ledna do září poskytly nové hypotéky bez refinancování za 301,4 miliardy korun, zhruba o 66 miliard více než před rokem. Průměrná sazba těchto hypoték v září dosáhla 5,10 % p.a.
Vklady u skupiny KB vzrostly o 6,70 % na 1,13 bilionu korun, přičemž reportuje 2,33 mil. zákazníků, což je o 81 000 více než před rokem.
Aplikaci KB+ používalo už 1,79 mil. klientů.
Současně KB zeštíhluje svůj provoz: počet poboček KB v Česku klesl ze 187 na 171 a průměrný počet zaměstnanců o 8,80 %.
Banka zároveň představila strategii do roku 2029.
Chce zvýšit roční výnosy z přibližně 37 mld. korun v roce 2025 na více než 43 miliard, provozní náklady naopak snížit z přibližně 17 na 16 mld. korun. Počítá s širším využitím umělé inteligence a s tím, že zhruba 65 % retailové produkce bude sjednáváno digitálně.
Pro akcionáře KB potvrdila záměr vyplatit na dividendách 80 % čistého zisku za rok 2026. Ze zisků za roky 2027 až 2029 by chtěla rozdělovat nejméně 70 %. Letos v květnu vyplatila dividendu 95,60 Kč na akcii, která zahrnovala i část nerozděleného zisku z minulých let.