Komerčka začíná převlékat pobočky Modré pyramidy. Budou z nich poradenská místa

Autor: Jan Vaca, Internet Info

Modrá pyramida převlékne kabát. Z poboček stavební spořitelny se nově stanou KB Poradenská místa a z jejích pracovníků budou finanční poradci nabízející produkty Komerční banky. Barvy změnila zatím první pobočka, ta v Ječné ulici v Praze. Do konce roku by jich mělo být přeznačeno asi 80, do konce příštího roku pak všechny.





Komerční banka tak získá ke stávající síti 215 poboček dalších 190 KB Poradenských míst a 500 finančních poradců Modré pyramidy se stane součástí distribuční sítě Komerční banky. Počet poboček by se omezovat neměl, až na výjimky, kdy bude například blízko sebe stát pobočka Komerčky i její KB Poradenské místo.





V rámci skupiny KB chceme aktivněji využívat synergie a silné stránky jednotlivých společností a navzájem je efektivněji sdílet. Podnikatelský model finančního poradenství chceme využít ve prospěch distribuce produktů a služeb nové éry KB, vysvětlil Miroslav Hiršl, člen představenstva Komerční banky zodpovědný za retailové bankovnictví. Poradenská místa, na kterých nebudou pokladny, tedy nabídnou už jen nově představené produkty, které Komerční banka nazývá novou érou.

Později by na řadu měly přijít i produkty dalších společností z dané finanční skupiny, tedy např. od Komerční pojišťovny nebo KB Penzijní společnosti. Činnost poradenských míst by se měla rozšířit například také o dotační poradenství. Spotřebitelé zde tak budou moci získat radu, kterou dotaci od státu by mohli čerpat a na koho se obrátit pro tvorbu konkrétního projektu.

Pro klienty samotné Modré pyramidy se s přeměnou poboček nic nezmění, smluvní vztah i sjednané podmínky produktů zůstávají stejné. Společnost Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s. na českém trhu dále zůstává ve statutární podobě a s jejím názvem se klienti budou setkávat v oficiálních smluvních dokumentech nebo klientské komunikaci, uvedl Michael Pupala, generální ředitel a předseda představenstva Modré pyramidy stavební spořitelny.

Do poloviny roku 2024 podle něj dojde i ke změně webových stránek Modré pyramidy, které se z produktového hlediska stanou součástí webu Komerční banky. Informace k nabídce banky i stavební spořitelny budou v průběhu příštího roku sjednoceny na webové stránky Komerční banky www.kb.cz. Doména www.modrapyramida.cz ale nezanikne. Jen bude po migraci webu sloužit k tomu, aby uživatele, kteří do vyhledávače zadají Modrou pyramidu, automaticky přesměrovala na stránky Komerční banky.