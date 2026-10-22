Kolik smí stát jízda taxíkem? Praha znovu určila limity, řidiče ale čeká i další omezení

Praha opět reguluje ceny taxislužeb, které využívají taxametr. Vyplývá to z cenového výměru, který Magistrát hl. m. Prahy vyvěsil na své úřední desce. Podle dokumentu platí nově na území hlavního města Prahy pro vozidla taxislužby, u kterých se vyžaduje vybavení taxametrem cena:
- jednorázová sazba – 70 Kč/přeprava,
- čekání – 7 Kč/min.,
- přeprava – 42 Kč/km.
Jde o maximální cenu za poskytnutou přepravu vozidlem taxislužby, vč. všech složek, z nichž se tato cena sestává. Pro účely cenové regulace se za přepravu na území hlavního města považuje přeprava, která byla započata a ukončena na jejím území.
V případě taxislužby je na území hlavního města Prahy splněna podmínka ohrožení trhu účinky zdůvodňuje krok Tomáš Havel, ředitel Magistrátu hlavního města Prahy s tím, že informační asymetrie je založena na neznalosti trasy a konkrétní dopravní situace a z toho vyplývající konečné ceny zboží na straně kupujícího.
omezení hospodářské soutěže podle § 3 odst. 2 písm. a) zákona o cenách, neboť zde panuje informační
asymetrie na straně kupujícího a existuje možnost zneužití výhodnějšího hospodářského postavení
prodávajícího a případného získání nepřiměřeného majetkového prospěchu,
Komora provozovatelů taxislužby (KPT) v reakci na znovuzavedení regulace uvedla, že není důvod regulovat ceny plošně kvůli několika bezohledným řidičům, kteří účtují absurdní ceny, když mají kontrolní orgány města dostatek nástrojů, jak se s takovými lidmi vypořádat individuálně.
K 30. září 2026 přitom byly ceny taxislužby v Praze kompletně deregulovány a všichni taxikáři tak mohli nabízet ceny za své služby dle vlastního uvážení. KPT tehdy krok přivítala. Od ledna 2025 totiž cenová regulace platila pouze na klasické taxíky s taxametrem, zatímco přeprava přes alternativní platformy typu Uber či Bolt fungovala bez regulace a v době různých kulturních akcí v hlavním městě se tyto ceny šplhaly na vysoké úrovně.
Poslední změna cenových stropů pro klasické taxíky platila od letošního srpna, kdy se některé maximální povolené ceny zvýšily (a říjnová regulace maxima cen vrací právě na tuto úroveň). Cena u nástupní sazby vzrostla na 70 Kč (+ 16,6 %) a cena za 1 km na 42 Kč (+ 16,6 %). Maximální cena za čekání zůstala beze změny (7 Kč/min.). Zástupci licencovaných taxikářů považovali už tehdy úpravu cen za nedostačující.
Od posledního stanovení cen přesáhla kumulovaná inflace v Praze drtivých 45 %! Zvýšení o pouhých 16,6 % tak zdaleka nepokrývá to, o kolik nám všem reálně vzrostly životní i provozní náklady, komentovala tehdy navýšení maximálních limitů Komora provozovatelů taxislužby s poukazem na to, že ceny licencovaných taxislužeb jsou škrceny, zatímco nadnárodní platformy si ceny určují dynamicky podle sebe.
Na tomto místě je vhodné připomenout i další důležitou změnu, která se této služby dotkne. Města totiž od příštího roku získají pravomoc vyžadovat zkoušky pro taxikáře, které byly zrušeny liberalizací taxislužby v červenci 2020. Změna vyplývá z novely zákona o provozu na pozemních komunikacích. Znamená to, že města budou moci požadovat, aby řidiči znali místopis a hovořili česky.
Ačkoli jde hlavně o problémy v hlavním městě, zákon dopadne na všechny taxikáře působící na území Česka.
Například taxikář z Kladna, který běžně nejezdí v Praze, přijede do hlavního města si vyzvednout předem objednaného svého zákazníka na letišti a odveze ho zpět do Kladna či jiného města. Podle navrhovaného systému by se tak mohl dostat do situace, kdy bude muset splnit i podmínky stanovené Prahou (více bude jasné z vyhlášky města), protože letiště je na území Prahy. Pokud bude přistižen bez zkoušek, výše sankce je do 100 000 Kč, vysvětluje důsledky změn šéfredaktor serveru Měšec.cz Dalibor Chvátal s tím, že podobné problémy čekají taxikáře ve všech městech, které dané zkoušky zavedou.
Pokud chce někdo taxikařit po celém Česku, nezbývá mu nic jiného, než si postupně udělat zkoušky ve všech městech/obcích, které je zavedou. V opačném případě tam zákazníka zavést může, ale pak musí odjet.
Podmínky pro výkon řidiče taxislužby (neplést s provozovatelem taxislužby, může jít o jiné osoby/subjekty)
|Od 1. 7. 2020
|Někdy v roce 2027 po nabytí účinnosti novely
|21 let a více
|21 let a více
|Bezúhonnost
|Bezúhonnost
|Spolehlivost
|Spolehlivost
|Průkaz řidiče taxislužby (formalita za 1000 Kč)
|Průkaz řidiče taxislužby (formalita za 1000 Kč)
|Obec/město nově může požadovat navíc:
|Zkoušku z češtiny (výjimkou jsou rodilí Češi)
|Zkoušku z právních předpisů (platí i pro Čechy)
|Zkoušku z místní znalosti obce/města (platí i pro Čechy)
Podle zastánců této změny by řidiči taxislužby měli lépe komunikovat se zákazníky, znát základní pravidla a orientovat se v místě, kde službu poskytují. Část řidičů ale mohou nová pravidla odradit. Hůře opatření dopadne na řidiče taxi platforem, protože digitální aplikace jim podle Chvátala vůbec nedovolí přejít do online režimu, pokud pro danou obec nebudou mít oprávnění.