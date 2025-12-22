Koeficienty daně z nemovitých věcí 2026. Podívejte se, zda vám město zvedne daň

Jak se příští rok změní základní či místní koeficienty, které ovlivňují, jak vysokou daň z nemovitosti zaplatíte? A bude se letos zvedat inflační koeficient?
Na rozdíl od ostatních daní je výnos z daně z nemovitosti 100% příjmem jednotlivých obcí, zákon jim proto – v určitých mezích – umožňuje zvyšovat základní a místní koeficienty, kterými se násobí základní sazba daně.
Jak informoval náš sesterský web Podnikatel.cz, ačkoli většina obcí koeficienty k dani z nemovitosti měnit nebude, najde se i několik výjimek. Mezi ně patří například 3 městské části hlavního města Prahy – Kunratice, Šeberov a Zbraslav, které od roku 2026 sníží základní koeficient z 5 na 4,5.
Snižovat se bude také v Pelhřimově, kde zastupitelé minulý rok omylem z 1 na 1,5 zvýšili místní koeficient z bytů. Do roku 2027 jej teď chtějí snížit na 0,5 a poté vrátit na úroveň 1.
K obdobnému omylu došlo ve městě Chodov, kde zastupitelé stanovili místní koeficient 1,6 pro všechny obytné budovy a stavební pozemky, takže základní koeficient 2, který zde platil už v minulosti, se nově násobil právě hodnotou 1,6. Ve snaze kompenzovat tento omyl se město dohodlo na dočasném snížení koeficientu u obytných budov z 1,5 na 0,5.
Naopak v Nymburce se od roku 2026 základní koeficient zvýší na 2,5, připlatí si také majitelé bytů ve Strážnici, podnikatelé v Modřicích či v Rokycanech.
Kompletní přehled koeficientů daně z nemovitosti v okresních městech pro rok 2026 si můžete projít na webu Podnikatel.cz.
Připomínáme, že při změně základního, místního, ani inflačního koeficientu (kterému se budeme věnovat o pár řádků níž), nevzniká povinnost podávat daňové přiznání. Pokud se vás změna koeficientů týká, nově vyměřenou daň vám příslušná finanční správa zašle během května složenkou, nebo e-mailem, pokud jste si tuto možnost s FS sjednali.
U zemědělských pozemků bude koeficient vždy ve výši 1, protože u těchto pozemků už se inflace zohledňuje při stanovení základu daně.
Vedle základního a místního koeficientu může výslednou daň zvýšit také inflační koeficient. Ten už od roku, kdy jej zavedl konsolidační balíček, zůstává na úrovni 1,0 a podle Ministerstva financí, které ho dle zákona vyhlašuje, tak zůstane i v roce 2026. To v praxi znamená, že výslednou daň tento koeficient nijak neovlivní.
Nově jmenovaná vláda navíc v návrhu svého programového prohlášení uvedla, že chce tento inflační koeficient zrušit úplně.