Klienty s účty u Hello bank! osloví Komerční banka. Obě banky se dohodly na spolupráci, kromě úvěrů

Autor: Dalibor Z. Chvátal

Pokud máte běžný nebo spořicí účet u Hello banl!, v následujících týdnech vás osloví s nabídkou svých služeb Komerční banka. Spolupráci potvrdili obě banky.





Komerčka zachovává veškeré parametry původních běžných a spořicích účtů od Hello bank! a přidá další služby související s nedávno oznámeným startem nové éry KB. Jde o volbu klienta, změna banky se neprovede automaticky. Pokud nabídku KB odmítnete, účet u Hello bank! vám tak jako tak skončí.





Jsme velmi dobře kapitálově i likviditně vybavenou bankou, která se rozvíjí organicky a je připravena růst i prostřednictvím zajímavých příležitostí, které se na trhu objeví. Velmi rádi v KB přivítáme klienty Hello bank! a podpoříme je v jejich budoucích projektech prostřednictvím komplexní nabídky našich služeb. Ty budou moci využívat jak digitálně, tak v široké síti našich moderních poboček. Dohoda s Hello bank! plně koresponduje s naší strategií a ilustruje vedoucí postavení Komerční banky na bankovním trhu v Česku. Je důkazem schopnosti KB uchopit příležitosti anorganického růstu, říká Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky. Pro naše klienty chceme samozřejmě jen tu nejlepší péči. Jsme rádi, že se nám společně s Komerční bankou podařilo najít řešení, které našim klientům umožní pokračovat v moderním bankovnictví a jednoduché správě jejich běžných a spořicích účtů. Zaujala nás nová klientská propozice, kterou KB nedávno uvedla na trh a jsme přesvědčeni o tom, že klienti naši společnou nabídku přivítají , říká Patrick Alexandre, generální ředitel Hello bank!.

Úvěrových klientů Hello bank! se tato nabídka netýká. Před týdnem však opět prosákla informace, že o úvěrovém portfoliu Hello bank! jedná s Českou spořitelnou.