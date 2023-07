Klienty Hello bank! s úvěrem nejspíše převezme Česká spořitelna. Čeká se na schválení regulátorem

Autor: Pixabay

Česká spořitelna zamýšlí koupit spotřebitelské úvěrové portfolio Hello bank!. Na podmínkách prodeje už se dohodla s BNP Paribas Personal Finance, transakci však ještě musí schválit regulatorní orgány.





Pro klienty Hello bank! se tedy zatím nic nemění a úvěry budou stále splácet původnímu poskytovateli.





Depozitních produktů zahrnující běžné a spořicí účty či vklady se naopak transakce netýká, ty se v případě schválení převádět na Spořku nebudou.