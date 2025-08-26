Klienti Raiffeisenbank můžou do půlky září využít 15% slevu na školní potřeby

Raiffeisenbank přidala do svého věrnostního programu další online obchod zaměřený na sortiment školních potřeb a vybavení pro děti. Klienti banky na něm do 15. září nakoupí s 15% slevou.
RB Club se dynamicky rozvíjí a pravidelně do něj přidáváme nové partnery, aby si naši klienti mohli užívat stále širší nabídku výhod. Back to school je ideální příležitost, jak ukázat praktičnost programu – rodiče mohou vybavit své děti do školy a přitom ušetřit, říká Lukáš Svoboda, manažer RB Clubu v Raiffeisenbank.
Novinkou je zapojení e-shopu Activáček.cz, klienti Raiffeisenbank zde mohou od 25. srpna do 15. září 2025 využít speciální slevu 15 %, následně pak trvale 10 %.
RB Club je dostupný přímo v mobilním bankovnictví Raiffeisenbank. Uživatelé si v něm mohou vybírat z akčních nabídek a výhod u více než 1900 partnerských míst. Sleva se uplatní buď zaplacením kartou Raiffeisenbank u partnera, nebo zadáním slevového kódu při online nákupu.
Podle nedávného průzkumu společnosti Twisto letos výdaje na nákup pomůcek ve srovnání s loňskem stoupnou v průměru o 9 %. Za základní školní výbavu, tedy aktovku, papírenské potřeby nebo oblečení, zaplatí většina rodičů do 5000 Kč na jedno dítě.
Rodinám, pro které představuje pořízení školních pomůcek nezvladatelnou finanční zátěž, pak může pomoci stát. Podrobnosti v článku: Výdaje na začátek školního roku budou letos zase vyšší. Pomoci může stát, loni přispíval v průměru 2000 Kč