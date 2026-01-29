Měšec.cz  »  Klienti Raiffeisenbank mohou svým dětem založit konto kompletně online přes mobilní aplikaci

Klienti Raiffeisenbank mohou svým dětem založit konto kompletně online přes mobilní aplikaci

Gabriela Hájková
Dnes
newsimg-new-mobil-01.jpg

Raiffeisenbank umožňuje nově založit dětský účet kompletně online před mobilní aplikaci rodiče. Klientům starším 18 let se v rozhraní aplikace objevila v sekci Nabídky nová dlaždice Dětský účet.

Rodiče mohou dětské konto takto založit potomkům od 8 do 17 let. Klienti po možnosti založit dětský účet online volali už delší dobu. Chtějí jednoduché řešení bez papírování a návštěv poboček. Nový proces jim šetří čas a zároveň dává plnou kontrolu nad financemi jejich dětí, okomentoval novinku Petr Šíma, Head of Digital Acquisition & Sales v Raiffeisenbank s tím, že změna zároveň uleví i pobočkám od administrativní agendy.

Rodiče mají nad účtem dítěte plnou kontrolu. Nově nemusí do banky ani aby aktivovali dítěti mobilní aplikaci. Stávající klient Raiffeisenbank uvidí nový účet dítěte přímo ve své mobilní aplikaci, kde jej může spravovat, snižovat limity nebo sledovat transakce. Součástí procesu je také možnost aktivovat bankovní aplikaci přímo v telefonu dítěte. Tato aktivace není povinná a záleží čistě na rozhodnutí rodiče, popsala mluvčí banky Tereza Kaiseršotová.

Do budoucna banka podle ní plánuje další úpravy a nové funkce, například samostatnou dětskou aplikaci a rozšíření nabídky služeb určených nezletilým klientům i jejich rodičům.

Zakládání dětského účtu přes mobilní aplikaci

Do aplikace při procesu zakládání potřebujete naskenovat:

  • jeden doklad dítěte (občanský průkaz nebo cestovní pas), 
  • rodný list dítěte. 

Po schválení žádosti banka dítěti založí běžný účet i spořicí účet a vydá debetní kartu v plastové i virtuální podobě. 

Daň z přidané hodnoty

