Měšec.cz  »  Klienti Raiffeisenbank mohou svým dětem založit konto kompletně online přes mobilní aplikaci

Klienti Raiffeisenbank mohou svým dětem založit konto kompletně online přes mobilní aplikaci

Gabriela Hájková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

newsimg-new-mobil-01.jpg Autor: Shutterstock

Raiffeisenbank umožňuje nově založit dětský účet kompletně online před mobilní aplikaci rodiče. Klientům starším 18 let se v rozhraní aplikace objevila v sekci Nabídky nová dlaždice Dětský účet.

Rodiče mohou dětské konto takto založit potomkům od 8 do 17 let. Klienti po možnosti založit dětský účet online volali už delší dobu. Chtějí jednoduché řešení bez papírování a návštěv poboček. Nový proces jim šetří čas a zároveň dává plnou kontrolu nad financemi jejich dětí, okomentoval novinku Petr Šíma, Head of Digital Acquisition & Sales v Raiffeisenbank s tím, že změna zároveň uleví i pobočkám od administrativní agendy.

Rodiče mají nad účtem dítěte plnou kontrolu. Nově nemusí do banky ani aby aktivovali dítěti mobilní aplikaci. Stávající klient Raiffeisenbank uvidí nový účet dítěte přímo ve své mobilní aplikaci, kde jej může spravovat, snižovat limity nebo sledovat transakce. Součástí procesu je také možnost aktivovat bankovní aplikaci přímo v telefonu dítěte. Tato aktivace není povinná a záleží čistě na rozhodnutí rodiče, popsala mluvčí banky Tereza Kaiseršotová.

Do budoucna banka podle ní plánuje další úpravy a nové funkce, například samostatnou dětskou aplikaci a rozšíření nabídky služeb určených nezletilým klientům i jejich rodičům.

Zakládání dětského účtu přes mobilní aplikaci

Do aplikace při procesu zakládání potřebujete naskenovat:

  • jeden doklad dítěte (občanský průkaz nebo cestovní pas), 
  • rodný list dítěte. 

Po schválení žádosti banka dítěti založí běžný účet i spořicí účet a vydá debetní kartu v plastové i virtuální podobě. 

Raiffeisen stavební spořitelna nově nabízí úrok 3,3 % p.a. během prvních 6 let spoření Přečtěte si také:

Raiffeisen stavební spořitelna nově nabízí úrok 3,3 % p.a. během prvních 6 let spoření

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Mění se penze, dávky i pravidla pro brigádníky či rodiče. Víte, co je v roce 2026 jinak a co vás čeká?
1/16 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Sídlo startupu v Česku se nenosí

David Bečvařík přechází z Heureky do Etnetery Core jako nový CTO

Tvořte pro lidi, ne pro stroje, radí expert Googlu

Preventivní prohlídky 2026: Co se změnilo?

Satoshi Nakamoto: Autoři nové knihy se domnívají, že ho vypátrali

Kdy už nám AI agenti vezmou práci?

Koho zachrání minimální předčasný důchod?

Z technologické dominance klesá Česko do průměru

Rozvody 2026: Nový poplatek i nová pravidla

Začínající podnikatel: Základní pojmy z firemních financí

Daňová legislativa 2026: Návrat k bezlimitnímu osvobození příjmů a nové odpočty

Za tyto značky se kyberútočníci vydávají nejčastěji

Čech učí s dcerou Ursuly von der Leyen počítače číst planetu

Quishing: Myslete, než skenujete, QR kód může být past

Přínosy a rizika používání umělé inteligence v HR

NexPhone připojíte k monitoru a máte pracovní počítač

Nepodceňujte ruské hackery, varují britští experti

Místo soli používají chuť přírody. Manželé suší zeleninové směsi

České Epico slaví úspěch, vstupuje na švýcarský trh

Starostové a lidovci zbytečně komplikují život OSVČ

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).