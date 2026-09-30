Klienti kritizují nový Level Up České spořitelny. Novinka vyvolává bouřlivé diskuze

Nový věrnostní program Level Up České spořitelny, který začne platit od 1. října 2026, vyvolal nejen mezi čtenáři Měšce kritické reakce. Vadí jim hlavně složitost systému, podmiňování výhod využíváním dalších produktů a také to, že někteří současní klienti si mohou na úroku ze spoření výrazně pohoršit.
Česká spořitelna od října nahrazuje dosavadní poměrně jednoduché podmínky pro zvýhodněné úročení spořicího účtu bodovým systémem. Body budou její klienti získávat například za spoření, investování, penzijní produkty, pojištění nebo úvěry. Podle jejich počtu postoupí do jedné ze čtyř úrovní a získají možnost vybrat si další odměny.
Česká spořitelna láká mimo jiné na sazbu spořicího účtu až 5,20 % p.a. Na maximum ale dosáhnou jen lidé s nejvyšší herní úrovní, kteří zároveň využijí další úrokové bonusy. Pro část současných klientů může být nový systém naopak méně výhodný.
Jeden z diskutujících na diskuzním fóru uvádí, že dnes má na spořicím účtu 400 000 Kč s úrokem 3,80 % p.a. Po změně podle svého propočtu dosáhne ale jen na 2 %.
To se bance nepovedlo, píše. Peníze ze spořicího účtu chce proto přesunout jinam a zároveň snížit částku, kterou posílá na penzijní spoření. Investice ani pojištění si u České spořitelny jen kvůli získávání bodů pořizovat nechce.
Podobně reagují i čtenáři Měšce. Některým vadí, že banka za silnější vztah považuje především využívání většího množství vlastních produktů. Člověk přitom může mít Českou spořitelnu jako hlavní banku, posílat si na ni výplatu a používat ji pro běžné platby, ale investice nebo pojištění má jinde. A nebude je přece jen kvůli sbírání levelů měnit.
Citace z příspěvku klienta v jiné diskuzi:
Já už jsem na takovéhle šaškování asi starej. Spořku mám celkem rád, ale tohle mě nebaví. Možná to někomu vyhovuje, či přijde zábavné, ale že se z tradiční banky stane banka pro herní závisláky, mě odrazuje. Používat budu dále, ale tak jak jsem se s některými službami v posledním roce do ČS přesunul, tak se zase odsunu. Tak jednoduché to je.
Výrazný příklad popsal klient, který je u České spořitelny přibližně 40 let. Chodí mu tam výplata, platí z účtu inkasa, má penzijní spoření i 400 000 Kč na spořicím účtu. Přesto podle svého propočtu na současné úročení po zavedení Level Up nedosáhne.
Jsem otrávenej a na sebe naštvanej, že jsem s ČS jako s hlavní bankou vydržel tolik let, napsal.
Část klientů kritizuje i samotnou podobu programu. Vadí jim dělení do úrovní, sbírání bodů a nutnost hlídat, který produkt přidá další výhodu.
Já už jsem na takovéhle šaškování asi starej, shrnul jeden z diskutujících. Někteří systém přirovnávají ke gamifikaci bankovnictví a obávají se, že podobný model začnou kopírovat další banky.
Jak na vás působí nový program Level Up České spořitelny?
Česká spořitelna kritiku odmítá s tím, že Level Up nelze posuzovat jen podle sazby spořicího účtu
Je postavený na tom, že nejvíce odměňuje klienty, kteří si Spořitelnu zvolili jako svou hlavní banku a dlouhodobě u nás využívají více produktů a služeb. Právě pro ně přináší největší hodnotu, uvedla banka v diskusi.
Právě tento argument ale část dlouholetých klientů zpochybňuje. Podle jejich reakcí totiž mohou Českou spořitelnu jako hlavní banku skutečně používat, přesto jim nový systém nepřinese lepší podmínky. Někteří proto už před spuštěním Level Up avizují, že úspory nebo část dalších služeb raději přesunou ke konkurenci