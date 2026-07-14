Klienti Komerční banky nově zablokují drahé výběry a platby v zahraničí nebo použití karty v rizikových lokalitách

Komerční banka umí nově blokovat měnový převod DCC (dynamic currency conversion), který často nabízí v zahraničí při platbě terminály obchodníků nebo bankomaty při výběru hotovosti. Novinku banka představila v souvislosti s rozšířením funkcí aplikace KB+, které se týkají nastavení platebních karet.
V aplikaci KB+ jde povolit či zakázat například:
- výběr hotovosti či platba za nákup s převodem měny (DCC),
- bezkontaktní použití fyzické karty,
- platba a výběr hotovosti jen ve vybraných lokalitách,
- platba u určitých typů obchodníků.
Nové možnosti nastavení karet v KB+ klientům umožňují jednoduše rozhodnout, kde a jak se jejich karta může používat. Velký přínos vidíme také u dětských karet, kde mohou rodiče lépe nastavit pravidla pro bezpečné používání, okomentovala novinky Jitka Haubová, členka představenstva Komerční banky odpovědná za provoz.
S nabídkou výběru hotovosti či platby s převodem měny, známé pod zkratkou DCC se setkáte při placení kartou v zahraničí. Pokud službu využijete, je transakce převedena do korun podle kurzu provozovatele bankomatu či platebního terminálu, který bývá často méně výhodný než transakce v místní měně. Aby nemuseli pokaždé klienti nad terminálem přemýšlet, mohou tuto službu rovnou zakázat a pokud byste se následně spletli a na terminálu či bankomatu ji přesto zvolili, transakce bude zamítnuta (pokud vaše banka tuto službu nenabízí, volte ručně platbu v měně dané země bez převodu na koruny).
Výsledná částka v korunách může být při využití dynamického převodu měny (DCC) výrazně vyšší, než kdyby platba proběhla v místní měně a následně byla přepočtena kurzem banky, která kartu vydala. Z konkrétních klientských zkušeností víme, že rozdíl u jedné transakce může dosáhnout i tisíců korun. Právě před tímto rizikem držitele karet bezpečně ochrání vypnutí DCC, vysvětlila Haubová.
Funkce použití karty jen ve vybraných lokalitách umožní nastavit, kde kartou zaplatíte nebo vyberete hotovost. Možnost omezení platí jak pro fyzickou kartu, tak pro platby prostřednictvím digitálních peněženek, jako jsou Apple Pay nebo Google Pay. Internetové platby a jiné platby na dálku se tímto neomezí.
Možnost povolit nebo omezit platby podle typu obchodníka podle Haubové pomůže hlavně u dětských karet, když chcete nastavit jasnější pravidla pro používání karty. Dají se tak omezit například platby za hry a aplikace, hazardní hry, ale i obsah pro dospělé a seznamky, převody peněz kartou nebo převody na investiční účty určené například pro nákup akcií, fondů či kryptoměn.
Nové funkce nastavení karet jsou dostupné od července. Nejprve v KB+ pro Android, v internetovém bankovnictví, a následně také v KB+ pro iOS (postupně podle vydávání jejich aktualizovaných verzí v App Storu a Google Play).