Klienti ČSOB si mohou nechat zasílat korespondenci k hypotékám výhradně online

Klienti skupiny ČSOB si mohou nechat zrušit poštovní korespondenci k hypotékám a nechat si vše zasílat jen elektronicky do Hypoteční zóny. Výjimkou je jen samotná úvěrová smlouva. Do roku 2023 by chtěla skupina ČSOB digitalizovat celý úvěrový proces. Plánuje proto i digitalizaci podpisu smluvních dokumentů.

Klienti dostanou ke každé nové zprávě upozornění do emailu. Zároveň si budou moci zvolit, aby jim v příloze notifikačního emailu přišel i samotný dokument. Dokumenty budou kvůli dlouhodobé ověřitelnosti opatřeny elektronickou pečetí, uvedl Pavel Steigerwald, procesní a aplikační manažer ČSOB.

V Hypoteční zóně mohou klienti ČSOB spravovat svoji hypotéku online. Mají zde k dispozici všechny dokumenty, přehled o platbách i veškerou komunikaci k úvěru. Během následujících měsíců by mělo být pomocí Hypoteční zóny možné také o hypotéku požádat.