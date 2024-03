Klienti ČSOB nově díky digitálnímu podpisu hypotéky nemusí na katastr nemovitostí

Autor: Měšec.cz s využitím DALL-E

Klienti ČSOB Hypoteční banky mohou ode dneška na všech pobočkách opatřit hypoteční a zástavní smlouvu elektronickým podpisem nejvyšší úrovně. Zástavní smlouvu a návrh na její vklad pak banka odešle na katastr nemovitostí elektronicky za ně.





Klient může smlouvy nově podepsat elektronicky v Hypoteční zóně prostřednictvím Smart klíče, uvedla Monika Hořínková z ČSOB. Řekla nám také, že banka nyní pracuje na procesech, která mají umožnit podepsat hypotéku digitálně i z domova, čímž by se celý proces dal vyřídit online: „Snažíme se, aby to bylo možné do konce roku. Ale jde o tak komplexní problematiku, že žádný konkrétní termín zatím nemůžeme říci s jistotou.“





ČSOB na tom nyní spolupracuje s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Právě zástavní smlouva je jediným krokem, kvůli kterému banky dosud nemohou zařídit hypotéku kompletně online.

Dalším krokem na cestě bude podle Hořínkové využití služeb bankovní identity pro podpis hypotečních a zástavních smluv spolužadateli o hypotéku, kteří nejsou klienty ČSOB.

Klientům, který preferují raději osobní kontakt, zůstane i nadále k dispozici specialista, který je v případě zájmu celým procesem provede. Všechny služby na kamenných pobočkách banky zůstávají stejné.

Přes Hypoteční zónu můžete o hypotéku zažádat nebo přes ni poslat do banky potřebné dokumenty. Prostřednictvím Hypoteční zóny získávají i aktuální informace ke své hypotéce a dostávají upozornění na důležité změny, které se hypotéky týkají, vyjmenovala Hořínková.