Klienti Air Bank získají v rámci věrnostního programu každý měsíc první nákup akcií či ETF bez poplatku

Gabriela Hájková
Včera
graf, vývoj, akcie, pokles, růst, burza, investování, investice Autor: Depositphotos

Air Bank přidává další benefit do svých výhod za věrnost. Klienti mohou nově získat každý měsíc první nákup akcií nebo ETF bez poplatku (resp. poplatek se strhne, ale banka ho hned následující den automaticky vrátí).

Klienti Air Bank mohou nově přes mobil investovat do akcií amerických firem a ETF

Ukazuje se, že jakmile s námi klienti začnou investovat do akcií, stává se to pro ně pravidelným zvykem. V průměru investují 8krát ročně. Zároveň jsme si všimli, že mnoho těch, kteří si službu založili, stále váhá s prvním nákupem. Tento nový krok by měl klientům pomoci nebát se vyzkoušet si první nákup, klidně s nižší částkou už od 1000 Kč, uvedl k novince Petr Žabža, vedoucí investic v Air Bank.

Věrnostní program Žiju s Air Bank se dělí na dva balíčky výhod. Klienti na ně dosáhnou podle toho, jak využívají služby banky. Balíčky není nutné nijak aktivovat, po splnění podmínek v daném měsíci je banka zapne automaticky pro ten následující.

První balíček se jmenuje Platím s Air Bank a získá ho klient, který pětkrát měsíčně zaplatí kartou (plastovou nebo virtuální). Započítávají se i platby disponentů nebo platby kartou k podnikatelskému účtu. V dalším měsíci mu pak bude banka úročit zůstatek do 300 tis. Kč na spořicím účtu v korunách sazbou (momentálně) 2,7 % ročně.

Druhý balíček banka nazvala Žiju s Air Bank. Podmínkou pro jeho získání je kromě pěti plateb kartou také souhrn příchozích plateb na účtech (i podnikatelských) aspoň ve výši 25 000 Kč (převody mezi vlastními účty u banky se nepočítají). Studenti do 26 let podmínku příchozích plateb plnit nemusí. V dalším měsíci tito klienti pak získají bonusovou sazbu, která je nyní 2,7 % ročně na vklad do 500 tis. Kč. Dále získají také 1 % z plateb v zahraničí zpět a výběry z bankomatu v zahraničí bez poplatku (poplatky se strhnou, ale banka je následující měsíc připíše zpět). Dále tento balíček obsahuje také slevu 0,1 % z úrokové sazby k hypotéce (slevu také banka vyplácí zpětně, po splnění podmínek).

Právě k tomuto balíčku nyní Air Bank přidala také vrácení poplatku za první nákup akcií a ETF v měsíci.

Kompletní podmínky k Výhodám za věrnost najdete na webu banky.

Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

