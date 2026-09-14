Kina budou o víkendu promítat za stovku. Podívejte se, jestli i ve vašem městě

Vybraná kina budou o tomto víkendu během 19. a 20. září promítat filmy za 100 Kč. V rámci speciální akce Kino dny, kterou pořádá Asociace provozovatelů kin, budou diváci mít možnost shlédnout snímky i ve speciálních formátech nebo vidět i jednu předpremiéru.
Do Kino dnů se zapojí podle webu 191 kin (466 kinosálů) ve 142 městech. Diváci tak budou moci za stovku obsadit 87 094 sedaček.
Do akce se zapojují multikina (Cinema City i CineStar) i nezávislá kina po celé ČR. Jejich kompletní seznam najdete na webu.
Vstupenky za zvýhodněnou cenu pořídíte přímo u zapojeného kina, tedy online na jeho webu, nebo přímo na pokladně. Cena ve výši stovky platí pro běžné 2D projekce v rámci programu Kinodnů (speciální projekce mohou být za příplatek). Diváci v programech najdou současné filmové hity, rodinné tituly, ale i novinky.
Například Cinema City bude za stovku promítat například film Spider-Man: Zbrusu nový den, Odyseu Christophera Nolana, Toy Story 5 a Mimoni a monstra nebo Odvážnou Vaianu, komedii Dokonalý den, hudební dokument Oasis: Don't Look Back in Anger a sci-fi thriller Vzhlížet ke hvězdám. Z novinek pak hororový Resident Evil, český dokument Bára Basiková, dětskou komedii Kojot vrací úder a thriller Call. Součástí programu bude i předpremiéra filmu Robert Richardson: Bílý ďábel, který se jinak do běžné distribuce dostane až 12. listopadu.