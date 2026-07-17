Když udeří vedra, Air Bank přispěje na zmrzlinu nebo limonádu

Air Bank pro své klienty připravila letní akci: přispěje až 50 Kč na zmrzlinu, limonádu nebo jiné občerstvení.
Pokud patříte mezi klienty Air Bank, nabídka se vám zobrazí v sekci Odměny za placení. Stačí si ji aktivovat, zaplatit kartou v restauraci, kavárně, cukrárně nebo bistru a banka vám následně vrátí padesátku na účet formou cashbacku.
Akci lze využít jedenkrát, v době, kdy je ve vašem regionu aktivní. Odměnu za letní osvěžení totiž banka zpřístupňuje náhodně – jednotlivé lokality vybírá podle toho, kde meteorologové předpovídají nejvyšší teploty.
Klienti tak mohou během léta průběžně sledovat sekci Odměny za placení v aplikaci My Air, kde se jim nabídka zobrazí ve chvíli, kdy bude dostupná v jejich regionu, radí Jiří Suchý, ředitel divize Produkty a inovace Air Bank.
Podle dat společnosti Wolt je právě zmrzlina oblíbeným způsobem, jak Češi letním vedrům čelí, nebo si je alespoň zpříjemňují: během červnové vlny veder vzrostl průměrný denní počet objednaných zmrzlin mezi zákazníky Woltu o 99,8 %, z 1954 kusů na 3906.
Nejvíce zmrzliny se sice objednává v Praze, za níž následují Brno, Plzeň, Ostrava a Olomouc, ale rekordní nákup vznikl v Teplicích. Jeden ze zákazníků si zde objednal celkem 183 kusů zmrzliny za téměř 3 900 korun, popisuje tiskový mluvčí společnosti Tomáš Kubík.