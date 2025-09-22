Měšec.cz  »  Kdy vám pustí topení? Topná sezóna začne letos později

Kdy vám pustí topení? Topná sezóna začne letos později

Gabriela Hájková
Dnes
topení, centrální vytápění, teplo, energie

Topná sezona letos začne později než obvykle. V průměru se domácnostem, které jsou napojené na centrální vytápění, začíná topit v posledním desetiletí už 18. září. Pro zajímavost, loni se začalo topit už 12. září. 

Letošní začátek topné sezóny tak začne o několik dnů později než je průměr a skoro o dva týdny později, než v minulém roce, ačkoli na západě a severu Čech, ve výše položených horských oblastech a na Vysočině se začalo během chladných dnů přitápět už minulý týden.

Ostatní teplárny se budou přidávat podle lokálních podmínek. Protože po teplém víkendu mají teploty výrazně klesnout, dojde na většině území ČR ke splnění podmínek pro zahájení vytápění. Teplárny jsou připravené zajistit zákazníkům tepelný komfort, jakmile to bude vývoj venkovní teploty vyžadovat. Očekáváme, že se tak stane v průběhu tohoto týdne,  uvedl ředitel Teplárenského sdružení ČR Jiří Vecka

Kdy se začíná a přestává topit

Otopné období podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu začíná 1. září a trvá do 31. května následujícího roku. Zahájení, přerušení nebo ukončení dodávek tepla se ale řídí průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu a prognózou počasí od Českého hydrometeorologického úřadu. 

S dodávkami tepla se začíná, pokud dva po sobě jdoucí dny klesne průměrná denní teplota pod 13 °C a následující den není očekáván vzestup teplot. 

Z logiky věci tedy vyplývá, že dodávky tepla jsou přerušeny nebo ukončeny v případě, že průměrná denní teplota venkovního vzduchu vystoupí nad +13 °C ve dvou dnech po sobě a podle předpovědi nelze očekávat snížení průměrné teploty.

Průměrná denní teplota venkovního vzduchu se podle Teplárenského sdružení počítá jako čtvrtina součtu venkovních teplot (ve stínu) s vyloučením vlivu sálání okolních ploch. Měří se v 7, ve 14 a ve 21 hodin, přičemž teplota naměřená v devět večer se započítává dvakrát (během letního času se měří o hodinu později).

