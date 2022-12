Kdy musíte poslat platbu z Komerční banky, aby došla k příjemci ještě v roce 2022?

Autor: Jan Veselý

Ještě 30. prosince 2022 budou mít pobočky Komerční banky (KB) otevřeno ve standardním čase. Na Silvestra, tedy 31. prosince, už bude otevřeno pouze do 13 hodin. Bude jen jedna jediná výjimka, pobočka v olomoucké Šantovce zavře už ve 12 hodin.





Kdy musíte nejpozději odeslat platbu, aby dorazila ještě v tomto roce?

Standardní odchozí platby v českých korunách, které pošlete přes internetové bankovnictví, nebo zadáte na pobočce, musíte poslat ještě 30. prosince 2022. Jednotlivé standardní odchozí úhrady v českých korunách je možné zadávat v internetovém bankovnictví ještě v pátek 30. prosince 2022 do 13 hodin, dávky příkazů v on-line režimu do 12 hodin.





Pokud zadáte okamžitou platbu a banka příjemce umí také tyto platby okamžitě přijímat, pak je platba otázkou několika vteřin, musíte je však zaslat nejpozději 31. prosince do 16 hodin.

Expresní odchozí úhrady v českých korunách můžete zadávat v internetovém bankovnictví v pátek 30. 12. 2022 do 14:30 hodin. Příkazy ke standardním odchozím úhradám v českých korunách budou dne 30. 12. 2022 pobočky přijímat do 15:00 hodin a příkazy k super expresním odchozím úhradám do 13:00 hodin. Pokud příkaz podáte později, sice je stihne zpracovat KB, ale do jiné banky už příchozí platba přijde v roce 2023.

Odchozí nekonverzní úhrady v rámci KB je možné zadat v internetovém bankovnictví jako jednotlivé příkazy nebo dávky příkazů v on-line režimu ještě 30. prosince 2022 do 20:30 hodin. Příkazy ke konverzním úhradám musí odejít do 17 hodin a na přepážce pobočky nejpozději do 15 hodin.

Příkazy k odchozím úhradám, které jsou splatné v roce 2022, jsou v závěru roku 2022 přijímané v internetovém bankovnictví ve standardních lhůtách a na přepážce poboček nebo prostřednictvím sběrného boxu v rámci otevírací doby poboček KB.

Služba Expresní linka KB bude 30. prosince 2022 standardně k dispozici od 8 hodin do 20 hodin jako v jiných obchodních dnech KB.

SEPA a zahraniční platby

Příkazy k běžným SEPA platbám a zahraničním platbám v měnách EUR, USD, CZK, GBP, DKK, CHF, NOK, SEK a CAD, které budou předané do 11 hodin obchodního dne, Komerčka zpracuje tak, aby byly ještě tentýž den připsány na účet banky příjemce.

Příkazy k odchozím úhradám do zahraničí v měně AUD, CNY a JPY je možné předat bance nejpozději do 28. prosince 2022, příkazy k platbám v ostatních měnách kurzovního lístku včetně SEPA plateb do 29. prosince 2022.

Příkazy k nekonverzním platbám je nutné zadat prostřednictvím internetového bankovnictví v uvedených dnech do 20:30 hodin a ke konverzní platbám do 17:00 hodin.

Vklady v hotovosti v CZK

Vklady hotovosti v CZK na účty vedené v jiných bankách v České republice, které mají být připsané na účet příjemce ještě v roce 2022, je možné zadat ještě 30. prosince 2022 do 13 hodin jako super expresní vklad na přepážce pobočky KB, včetně vkladů na účty vedené v dceřiných společnostech KB (týká se také stavebního spoření Modré pyramidy) a v ČNB.

Vklady na účty vedené v KB je možné provést dne 30. prosince 2022 na přepážkách poboček KB během jejich otevírací doby. Vklady hotovosti v CZK na účty vedené v KB lze provádět také prostřednictvím vkladových bankomatů. Pokud má být vklad prostřednictvím vkladového bankomatu připsán na účet, je potřeba vklad provést nejpozději 30. prosince 2022 do 20 hodin.