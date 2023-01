Kdy a jak vám vrátí zdravotní pojišťovna přeplatky za léky?

Autor: Depositphotos

Měli jste v loňském roce přeplatek za léky a čekáte na jeho vyplacení od své zdravotní pojišťovny? Pokud je nižší než 200 Kč, prostředky pojišťovna zatím nepošle a převede je do následujícího čtvrtletí. Peníze vyplatí teprve až zůstatek přesáhne zmíněných 200 Kč.





Právě před rokem, 1. ledna 2022 začala platit novela zákona o zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb., která tento minimální limit zvýšila z 50 Kč na 200 Kč. Od letoška pak nově platí, že se nižší nevyplacené zůstatky přesouvají také mezi jednotlivými kalendářními roky.





Přeplatky za léky, které hranici potřebnou pro jejich výplatu přesáhnou, vám zdravotní pojišťovna poukáže do 60 dnů od ukončení čtvrtletí, ve kterém tato skutečnost nastala.

O vrácení přeplatků žádat nemusíte. Pojišťovny si ochranné limity sledují samy. Peníze vyplácí buď na bankovní účet (pokud ho znají), nebo poštovní poukázkou na vaši adresu, kterou zde máte evidovanou.

Na tomto místě je důležité upozornit i na to, že zdravotní pojišťovny do limitů nezapočítávají všechny doplatky. Do limitu se započítávají pouze částky započitatelných doplatků za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Nezapočítávají se tedy veškeré pojištěncem uhrazené doplatky a také nejsou uznávány úhrady za zdravotnické prostředky, uvádí mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.