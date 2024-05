Kdo zaplatil za dvě pizzy 16 miliard korun?

Přesně před 14 lety došlo k první zdokumentované platbě bitcoinem za věc z reálného světa.





18. května roku 2010 programátor Laszlo Hanyecz na fóru Bitcointalk.org oznámil, že si chce za bitcoiny koupit pizzu – nejlépe dvě velké! A nabídl 10 000 bitcoinů každému, kdo by byl ochoten pizzy objednat, vyzvednout a doručit mu je. Čtyři dny se nic nedělo, ale 22. května nabídku přijal Jeremy Sturdivant z Anglie. Pizzy objednal, zaplatil a Bitcoin se tímto okamžikem stal skutečnými penězi.





Deset tisíc bitcoinů tehdy představovalo asi 40 dolarů. O čtrnáct let později má stejných deset tisíc bitcoinů hodnotu asi 700 milionů dolarů, což je něco přes šestnáct miliard korun. To je suma, za kterou by si Laszlo mohl koupit asi 35 milionů pizz.

Na počest této výjimečné události se po celém světě dnes slaví Bitcoin pizza day.

Chcete Bitcoin lépe pochopit? Poslouchejte náš podcast Bitcoin a blondýna: