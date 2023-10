Kdo má očkování proti chřipce hrazené ze zdravotního pojištění?

Autor: Depositphotos

Skupiny pojištěnců a podmínky úhrady očkování proti chřipce stanovuje § 30 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Očkování proti chřipce je z veřejného zdravotního pojištění plně hrazeno jen některým pojištěncům. Platit za něj ani za jeho aplikaci nemusí lidé nad 65 let. Pravidlo se vztahuje na všechny dostupné vakcíny proti chřipce v ČR.





Dále mají na očkování proti chřipce z veřejného zdravotního pojištění nárok i další skupiny pojištěnců. U těch ale platí, že vakcína je jim hrazena do výše ekonomicky nejméně náročné varianty. Pokud si vyberete jinou než nejlevnější vakcínu, rozdíl v ceně si musíte doplatit přímo poskytovateli, který očkování provede (typicky obvodní lékař). I v tomto případě je aplikace vakcíny bez poplatku.





Jde o:

zdravotníky a další odborné pracovníky ve zdravotnictví,

zákonem určené rizikové skupiny pojištěnců bez věkového omezení – např. rizikoví pacienti s onemocněním srdce a cév, dýchacích cest, ledvin, diabetem atd.,

pojištěnce umístěné ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče, v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem.

Doporučované období pro aplikaci vakcíny je od říjná do prosince. Organismus má být chráněn zhruba za 14 dní po očkování. V sezóně 2023/2024 jsou na očkování proti chřipce k dispozici vakcíny Vaxigrip Tetra, Influvac Tetra, Efluelda, Fluenz Tetra (pro děti do 18 let).