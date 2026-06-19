Kde si nepůjčovat: Úvěr 20 000 Kč přeplatíte u některých společností i o 10 000 Kč za měsíc

Za měsíční kontokorent ve výši 20 000 Kč zaplatíte u bank na 300 až 400 Kč. Pokud si ale vezmete úvěr ve stejné výši u nebankovních společností, někde ho přeplatíte za měsíc i o 10 000 Kč. Informace vyplývají ze zprávy organizace Člověk v tísni, která pravidelně vyhodnocuje podmínky u půjček v rámci Indexu odpovědného úvěrování. Ten se zaměřuje na nezajištěné spotřebitelské úvěry a mikropůjčky od subjektů s licencí od České národní banky.
Autoři analýzy posuzují půjčky pomocí 15 různých parametrů, které lze rozdělit do tří okruhů:
- náklady: kolik za úvěr zaplatíte, co bude stát případné prodloužení o tři měsíce a jaké náklady naskáčou při neschopnosti splácet,
- transparentnost: rozsah a přehlednost poskytovaných informací,
- procesy: míru využívání úvěrových registrů, přístup k promlčeným pohledávkám, využívání doložek přímé vykonatelnosti či sankce ČNB z posledních tří let za porušení zákona.
Výsledkem je žebříček produktů do těch nejlépe hodnocených až po ty, kterým je lepší se vyhnout (čím víc hvězdiček, tím lepší služba).
Čtyři hvězdy znamenají přijatelnou cenu, srozumitelné informace a korektní obchodní podmínky. Férové jsou i tříhvězdičkové společnosti, v některých hlediscích by však ke klientům mohly být vstřícnější. Příkladem může být zbytečně rozsáhlá smluvní dokumentace, chybějící informace o maximální úrokové sazbě nebo úvěrové kalkulačky s cenami, na které ale v praxi skoro nikdo nedosáhne, vysvětlil David Borges, analytik Člověka v tísni a autor Indexu odpovědného úvěrování, podle nějž se přístup poskytovatelů úvěrů postupně zlepšuje.
Aktuální Index se zaměřuje na krátkodobé půjčky, které často využívají spotřebitelé k tomu, aby překlenuli nedostatek peněz do výplaty. Porovnává 21 poskytovatelů (9 bank a 12 nebankovních společností) a dále ve srovnání najdete i všechny nabízené kontokorenty. Nesrovnává naopak produkty stavebních spořitelen, leasingových společností, spotřebitelské úvěry zajištěné nemovitostí, půjčky mezi fyzickými osobami ani podnikatelské půjčky. Revolvingové úvěry, které jsou často čerpány dlouhodobě, hodnotí Index na podzim spolu se splátkovými úvěry.
Nejlépe se v tomto Indexu umístily bankovní kontokorenty (běžný účet s možností přečerpání). V čele žebříčku jsou mBank, Air Bank, Česká spořitelna a ČSOB, všechny s výsledkem přes 90 bodů ze 100, zhodnotil Borges a poukázal na to, že většina nebankovních poskytovatelů má výrazně slabší hodnocení, hlavně kvůli vysokým cenám půjček, dílčím mezerám v transparentnosti nebo problémům při posuzování schopnosti splácet.
Kolik stojí půjčka 20 000 Kč?
Náklady kontokorentů ani krátkodobých půjček se od loňského roku podle Borgese výrazně neposunuly.Jak už jsme zmínili v úvodu, měsíční bankovní kontokorent ve výši 20 000 Kč vyjde na 300 – 400 Kč, ale úvěr ve stejné výši u nebankovních společností někde přeplatíte za měsíc i o 10 000 Kč. Borges poukázal na to, že nově diskutovaný cenový strop, který se schvaluje ve Sněmovně, by měl přitom od příštího roku limitovat přeplacení částkou zhruba částkou 2800 Kč.
Když se člověk dostane do problémů se splácením, potřebuje rychle najít srozumitelnou a bezpečnou radu. Proto jsme letos nově hodnotili také odpovědi chatbotů jednotlivých poskytovatelů, popsal také spoluautor Indexu Petr Sládek a dodal, že nejlépe si vedly nástroje Air Bank a Raiffeisenbank, které vedly dlužníky k tomu, aby věřitele kontaktovali včas a situaci řešili dříve, než dluh naroste.
Borges poukázal i na to, že některé společnosti půjčky poskytují i lidem, kteří nemají na splácení:
S problematickým posuzováním úvěruschopnosti jsme se setkali u devíti nebankovních společností. Pět z nich v této souvislosti dostalo v posledních třech letech dokonce sankci od České národní banky.
U sedmi nebankovních společností podle něj nebylo zřejmé, zda se při zkoumání úvěrové historie dotazují ve velkých úvěrových registrech NRKI či SOLUSu, nebo zda spoléhají jen na údaje v menších.
Kompletní hodnocení subjektů najdete na webu Člověk v tísni v sekci věnované Indexu odpovědného úvěrování. Najdete zde i interaktivní grafy.
Borges věří, že větší ochranu spotřebitelů před vysokými cenami půjček přinese novela zákona o spotřebitelském úvěru.
O to důležitější ale bude hlídat, zda se část trhu nepřesune mimo tuto regulovanou zónu. Typickým příkladem jsou půjčky pouze formálně určené podnikatelům nebo půjčky, kde je věřitelem i dlužníkem nepodnikající fyzická osoba (tzv. půjčky „lidé lidem“ neboli „peer-to-peer“), upozornil analytik a dodal, že pokud tento typ úvěrové smlouvy podepíšete, žádné cenové limity se na vás vztahovat nebudou, i kdybyste půjčku ve skutečnosti použili na běžné výdaje domácnosti.
Pokud máte problém se splácením úvěru a domníváte se, že věřitel neposoudil dostatečně vaši schopnost splácet nebo že je cena půjčky přemrštěná, můžete kontaktovat Finančního arbitra. Ten případ posoudí a pokusí se zprostředkovat smírné řešení. Obrátit se můžete také na help linku Člověka v tísni na čísle 770 600 800 nebo hledat pomoc na webu jakprezitdluhy.cz. Služby Finančního arbitra i dluhové poradenství organizace Člověk v tísni jsou bezplatné.