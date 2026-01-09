Kde raději netankovat. Projděte si seznam čerpaček pokutovaných za nekvalitní pohonné hmoty

Česká obchodní inspekce znovu rozdávala pokuty za nekvalitní pohonné hmoty. Jejich seznam pravidelně aktualizuje a zveřejňuje projekt Kverulant. Nově na jeho mapě přibyly 4 čerpací stanice.
Mapa i adresný seznam problematických čerpaček prošly aktualizací k 1. lednu 2026. Od naposledy zveřejněného seznamu v říjnu 2025 na něj přibyly čerpací stanice v Bukovanech, Náchodě, Kadani a Novém Boře. Mapu Kverulant sestavuje na základě rozhodnutí o pokutách zveřejněných Českou obchodní inspekcí.
Seznam je řazený podle data provedení kontroly. Uveřejnit lze přitom jen ty pokuty, které již nabyly právní moci, což může trvat i několik měsíců.
Stává se, že provozovatel se proti rozhodnutí ČOI schválně odvolává jen proto, aby se na Kverulantův seznam dostal co nejpozději, a pak poukazuje na to, že pokutu dostal už před dávnou dobou. Právě proto na seznamu najdete i pokuty, které byly uloženy za starší prohřešky, vysvětluje Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulant.org.
Součástí seznamu je také popis příčin a dopadů zjištěných závad pro motoristy, který byl sestavován ve spolupráci se Světem motorů a se serverem D-FENS.
Seznam pokutovaných čerpacích stanic
Bukovany (na seznamu nově)
Čerpací stanice: ČS Bukovany 183, 257 41 Bukovany
Provozovatel: AD Jiroušek s.r.o., sídlem 183, 257 41 Bukovany, IČ: 08667691
Sankce: 40 000 Kč
Datum kontroly: 3. 6. 2025
Nekvalitní palivo:
- Benzín Natural 95 (E10) nevyhověl v ukazateli jakosti „Tlak par“, kdy zjištěná hodnota činila 63,7kPa, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 60,9 kPa, tj. rozdíl 2,8 kPa.
- Chybné označení výdejních stojanů a výdejních pistolí Naturalu 95.
Ročov
Čerpací stanice: ČS PePoil, Ročov 224, 439 67, Ročov
Provozovatel: Václava Tieslová, IČ 72665947
Sankce: 30 000 Kč
Datum kontroly: 9. 4. 2025
Nekvalitní palivo: Benzín BA 95 Super, Natural 95 nevyhověl v:
- ukazateli jakosti „Ethanol“, kdy zjištěná hodnota činila 7,78 % V/V, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 5,21 % V/V, tj. rozdíl 2,57 % V/V;
- ukazateli jakosti „Kyslík“, kdy zjištěná hodnota činila 3,20 % m/m, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 2,81 % m/m, tj. rozdíl 0,39 % m/m.
Náchod (na seznamu nově)
Čerpací stanice: Shell, Kostelecká 1225, 547 01 Náchod
Provozovatel: Shell Czech Republic a.s., sídlem Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4 – Krč, IČ: 15890554
Sankce: 80 000 Kč
Datum kontroly: 7. 4. 2025
Nekvalitní palivo:
- LPG nevyhověl v ukazateli jakosti „síra“, kdy zjištěná hodnota činila 37,9 mg/kg, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 31,1 mg/kg, tj. rozdíl 6,8 mg/kg.
Lety
Čerpací stanice: Čerpací stanice NAFTA F-EU, 394 08 Lety 108
Provozovatel: JDP s.r.o., sídlem 398 04 Lety 108, IČ 25157515
Sankce: 20 000 Kč
Datum kontroly: 19. 3. 2025
Nekvalitní palivo:
- Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí P. M.“, kdy zjištěná hodnota činila 44,5 °C, přičemž minimální hodnota je podle ČSN 53 °C, tj. rozdíl 8,5 °C.
Vysoké pole
Čerpací stanice: Vysoké Pole 268, Vysoké Pole, 763 24
Provozovatel: Václav Častulík, IČ 75712679
Sankce: 40 000 Kč
Datum kontroly: 17. 3. 2025
Nekvalitní palivo:
- Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí P.M.“, kdy byla zjištěna hodnota 43 °C, přičemž minimální hodnota je podle ČSN 53 °C, tj. rozdíl 10 °C.
Ostrava
Čerpací stanice: ČS PHM, Těšínská 2023/177, 710 00 Ostrava
Provozovatel: EUROBIT – čerpací stanice s.r.o., sídlem Drahotice 23, 538 25 Nasavrky, IČ: 28825829
Sankce: 80 000 Kč
Datum kontroly: 13. 1. 2025
Nekvalitní palivo:
- Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí P. M.“, kdy zjištěná hodnota činila 50 °C, přičemž minimální hodnota je podle ČSN 53 °C, tj. rozdíl 3 °C.
Kadaň (na seznamu nově)
Čerpací stanice: ČS LAMAN s.r.o, Průmyslová 1949, PSČ 432 01, Kadaň
Provozovatel: LAMAN s.r.o., sídlem Počerny 93, PSČ 360 17, Karlovy Vary, IČ: 25492641
Sankce: 30 000 Kč
Datum kontroly: 25. 11. 2024
Nekvalitní palivo: Benzín BA 95 – Natural 95 nevyhověl v ukazatelích jakosti:
- „Ethanol“, kdy zjištěná hodnota činila 8,41 % V/V, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 5,21 % V/V, tj. rozdíl. 3,2 % V/V;
- „Celkový obsah kyslíku“, kdy zjištěná hodnota činila 3,28 % m/m, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 2,81 % m/m, tj. rozdíl 0,47 % m/m.
Kraslice Hraničná
Čerpací stanice: ČS FREE ONE SHOP, Hraničná 5, 35801 Kraslice Hraničná
Provozovatel: F1 PETROL a.s., sídlem K Cihelnám 699/35a, 326 00 Plzeň – Černice, IČ: 26349418
Sankce: 30 000 Kč
Datum kontroly: 13. 11. 2024
Nekvalitní palivo:
Benzín BA 95 – Natural 95 s označením E5 nevyhověl v ukazatelích jakosti:
- „Ethanol“, kdy zjištěná hodnota činila 7,47 % V/V, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 5,21 % V/V, tj. rozdíl 2,26 % V/V;
- „Celkový obsah kyslíku“, kdy zjištěná hodnota činila 3,25 % m/m, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 2,81 % m/m, tj. rozdíl 0,44 % m/m.
Ondřejov
Čerpací stanice: PHM AGROSPECTRUM, Družstevní 322, 251 66 Ondřejov
Provozovatel: Ing. Kateřina Preislerová Štolcová, sídlem Hlavní 70, 251 65 Ondřejov – Třemblat,
IČ 71958509
Sankce: 110 000 Kč
Datum kontroly: 15. 10. 2024
Identifikované problémy:
- Nebyly řádně označené výdejní pistole pohonných hmot identifikačními štítky označujícími benzínový a naftový typ paliva (E10, B7).
- Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí“, kdy zjištěná hodnota činila 42,5 °C, přičemž minimální hodnota je podle ČSN 53 °C, tj. rozdíl 10,5 °C.
Košťálov
Čerpací stanice: ČS AD MACH, Košťálov 330, Košťálov, 51202
Provozovatel: AD MACH s.r.o., sídlem 330, 512 03 Libštát, IČ: 02114941
Sankce: 30 000 Kč
Datum kontroly: 17. 7. 2024
Nekvalitní palivo:
Benzín BA 95 – Natural 95 s označením E5 nevyhověl v ukazatelích jakosti:
- „Ethanol“, kdy zjištěná hodnota činila 7,39 % V/V, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 5,21 % V/V, tj. rozdíl 2,18 % V/V;
- „Celkový obsah kyslíku“, kdy zjištěná hodnota činila 3,48 % m/m, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 2,81 % m/m, tj. rozdíl 0,67 % m/m.
Lysá nad Labem
Čerpací stanice: ČS PHM PRIM, Jedličkova, 289 22 Lysá nad Labem
Provozovatel: HUNSGAS s.r.o., sídlem Dominikánské náměstí 656/2, Brno-město, 602 00 Brno, IČ: 25277715
Sankce: 30 000 Kč
Datum kontroly: 10. 4. 2024
Nekvalitní palivo:
- Pohonná hmota LPG nevyhověla v ukazateli jakosti „Síra“, kdy zjištěná hodnota činila 32,5 mg/kg, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 31,1 mg/kg, tj. rozdíl 1,4 mg/kg.
Svitavy – Lány
Čerpací stanice: Čerpací stanice T a M, U Tří mostů 844/2, 568 02 Svitavy – Lány
Provozovatel: UNION ROAD s.r.o., sídlem Bobrky 457, 755 01 Vsetín, IČ: 27748731
Sankce: 170 000 Kč
Datum kontroly: 9. 4. 2024
Nekvalitní palivo:
- Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí P. M.“, kdy jištěná hodnota činila 29,5 °C, přičemž minimální hodnota je podle ČSN 53 °C, tj. rozdíl 23,5 °C.
Praha 5 – Stodůlky
Čerpací stanice: Čerpací stanice Hájčí 2648/12, Stodůlky, 155 00 Praha 5
Provozovatel: PRAGITRANS s.r.o., sídlem V předpolí 1452/30, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČ 49684892
Sankce: 30 000 Kč
Datum kontroly: 8. 4. 2024
Nekvalitní palivo a další přestupky:
- Benzín Natural 95 nevyhověl hned ve dvou ukazatelích jakosti.
- „Obsah ethanolu“, kde byla zjištěna hodnota 8,72 % V/V, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 5,21 % V/V, tj. rozdíl 3,51 % V/V;
- „Celkový obsah kyslíku“, kde byla zjištěna hodnota 3,34 % m/m, přičemž maximální hodnota podle ČSN je 2,81 % m/m, tj. rozdíl 0,53 % m/m.
- Dále pak provozovatel ČS nezajistil grafické označení štítkem na pistolích výdejního stojanu za účelem rozlišení základních typů paliv.
Litovel
Čerpací stanice: Čerpací stanice Litovel, Uničovská 20, 784 01 Litovel
Provozovatel: SILMET Plus, s.r.o., sídlem Na Flusárně 168, Příbram III, 26101 Příbram, IČ 26210967
Sankce: 30 000 Kč
Datum kontroly: 10. 3. 2024
Nekvalitní palivo:
- Benzín BA 96 Super E10 nevyhověl v ukazatelích jakosti.
- „Destilační zkouška“, kde byla při 100 °C zjištěna hodnota 44,0 % V/V, přičemž minimální hodnota podle ČSN je 44,5 % V/V, tj. rozdíl 0,5 % V/V;
- „Destilační zkouška – konec destilace“, kdy byla zjištěna hodnota 317,5 °C, přičemž maximální povolená hodnota podle ČSN je 214,0 °C, tj. rozdíl 103,5 °C;
- „Oktanové číslo motorovou metodou“, kdy byla zjištěna hodnota 81,3 mg/l, přičemž minimální povolená hodnota podle ČSN je 84,5 mg/l, tj. rozdíl 3,2 mg/l;
- „Oktanové číslo výzkumnou metodou“, kdy byla zjištěna hodnota 87,5 mg/l, přičemž minimální povolená hodnota podle ČSN je 94,6 mg/l, tj. rozdíl 7,1 mg/l.
Slavičín
Čerpací stanice: Čerpací stanice – areál ČSAD, Za humny 216, 763 21 Slavičín
Provozovatel: Z-Group a.s., sídlem Třída Tomáše Bati 258, Louky, 763 02 Zlín, IČ 63487799
Sankce: 10 000 Kč
Datum kontroly: 4. 3. 2024
Nekvalitní palivo:
- BA 95 Super nevyhověl v ukazateli jakosti „Kyslíkaté látky a kyslík – ethanol“, kdy zjištěná hodnota činila 6,9 % V/V, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 5,21 % V/V, tj, rozdíl 1,69 V/V.
Nový Bor – Arnultovice (na seznamu nově)
Čerpací stanice: LPG Lipová 556, 473 01 Nový Bor – Arnultovice
Provozovatel: DANGAS s.r.o., sídlem Nádražní 188, 471 07 Žandov, IČ: 27332128
Sankce: 250 000 Kč
Datum kontroly: 21. 2. a 23. 2. 2024
Nekvalitní palivo:
- Kontrola 21. 2. 2024: LPG nevyhovělo v ukazateli jakosti „Síra“, kdy zjištěná hodnota činila 60,3 mg/kg, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 31,1 mg/kg, tj. rozdíl 29,2 mg/kg.
- Kontrola 23. 2. 2024: LPG nevyhovělo v ukazateli jakosti „Síra“, kdy zjištěná hodnota činila 50,1 mg/kg, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 31,1 mg/kg, tj. rozdíl 19 mg/kg.
Děčín
Čerpací stanice: ČS DPMD a.s., Dělnická 1861, Děčín, 40502
Provozovatel: Dopravní podnik města Děčína a.s., se sídlem Dělnická 471/106, 405 02, Děčín VI-Letná, IČ 62240935
Sankce: 30 000 Kč
Datum kontroly: 7. 2. a 9. 2. 2024
Nekvalitní palivo a další přestupky:
- Kontrola 7. 2. 2024: Natural 95 nevyhověl v ukazateli jakosti „Ethanol“, kdy zjištěná hodnota činila 6,5 % V/V, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 5,21 % V/V, tj, rozdíl 1,29 V/V a v ukazateli jakosti „Celkový obsah kyslíku“, kdy zjištěná hodnota činila 2,90 % m/m, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 2,81 % m/m, tj. rozdíl 0,09 % m/m.
- Kontrola 9. 2. 2024: provozovatel nezajistil označení výdejního stojanu pro motorový benzín Natural 95 symbolem pro bezolovnatý benzinový typ paliva v souladu s příslušnou českou technickou normou.
Pelhřimov
Čerpací stanice: Čerpací stanice IROMEZ, U Agrostroje 1412, Pelhřimov
Provozovatel: IROMEZ s.r.o., sídlem Pod Náspem 2005, 393 01 Pelhřimov, IČ 24707341
Sankce: 15 000 Kč
Datum kontroly: 31. 1. a 5. 2. 2024
Nekvalitní palivo:
- Kontrola 31. 1. 2024: Benzin BA 95 Super nevyhověl v ukazateli jakosti „Ethanol“, kdy byla zjištěna hodnota 5,63 % V/V, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 5,21 % V/V, tj rozdíl 0,42 % V/V.
- Kontrola 5. 2. 2024: Benzin BA 95 Super nevyhověl v ukazateli jakosti „Ethanol“, kdy byla zjištěna hodnota 6,48 % V/V, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 5,21 % V/V, tj rozdíl 1,27 % V/V.
Praha 5 – Motol
Čerpací stanice: Čerpací stanice Plzeňská, 155 00 Praha 5 – Motol
Provozovatel: RoBiN OIL s.r.o., sídlem Libušina 172, 272 03 Kladno, IČ 49823574
Sankce: 150 000 Kč
Datum kontroly: 8. 1. 2024
Nekvalitní palivo:
- Benzín Super BA 95 nevyhověl v ukazateli jakosti „Obsah ethanolu“, kde byla zjištěna hodnota 6,70 % V/V, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 5,21 % V/V, tj. rozdíl 1,49 %.
- Benzín Super BA 95 nevyhověl v ukazateli jakosti „Celkový obsah kyslíku“, kde byla zjištěna hodnota 2,92 % m/m, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 2,81 % m/m, tj. rozdíl 0,09 % m/m.
Vysoké Popovice
Čerpací stanice: Čerpací stanice RAPID, Vysoké Popovice 268, 664 84
Provozovatel: RAPID OIL, s. r. o., sídlem Obilní 904/12a, 643 00 Brno, IČ 25579941 *
Sankce: 70 000 Kč
Datum kontroly: 30. 10. 2023
Nekvalitní palivo:
- BA 95 SUPER nevyhověl v ukazateli jakosti „Konec destilace“, kdy byla zjištěna hodnota 224,5 °C, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 214,0 °C, tj. rozdíl 10,5 °C.
* Během letních měsíců roku 2024 čerpací stanice změnila provozovatele. Od 25. 10. 2024 je provozována společností KALA TRANS, s.r.o. a nese již nový název KALI OIL. Se změnou provozovatele došlo i ke změně dodavatele paliv, kterým se stal MOL Česká republika, s.r.o.
Brno-Chrlice
Čerpací stanice: Čerpací stanice Roviny 4, 643 00 Brno-Chrlice [mapa]
Provozovatel: TRAVIKO CZ, a.s., sídlem Dukelská třída 154/58, Husovice, 614 00 Brno, IČ 26970171
Sankce: 90 000 Kč
Datum kontroly: 24. 10. 2023
Nekvalitní palivo:
- Nesprávně účtovaná peněžní částka nákupu u paliva DIESEL. Při konečném účtování prodaného výrobku byla celková částka 165,48 Kč zaokrouhlena na částku 166,00 Kč místo 165,00 Kč, čímž vznikl rozdíl 1,00 Kč v neprospěch spotřebitele.
- BA 95 SUPER nevyhověl v ukazateli jakosti „Konec destilace“, kdy byla zjištěna hodnota 243,5 °C, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 214,0 °C, tj. rozdíl 29,5 °C.
Třeboň
Čerpací stanice: Čerpací stanice Na Kopečku 995, 379 01 Třeboň
Provozovatel: ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., sídlem Litvínov – Záluží 1, 436 70, IČ 27597075
Sankce: 250 000 Kč
Datum kontroly: 23. a 26. 8. 2023
Nekvalitní palivo:
- 23. 8. 2023: CNG nevyhověl v ukazateli jakosti „Obsah vody“, kdy byla zjištěna hodnota 125 mg/kg, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 23 mg/kg, tj. rozdíl 102 mg/kg.
- 26. 8. 2023: CNG nevyhověl v ukazateli jakosti „Obsah vody“, kdy byla zjištěna hodnota 87 mg/kg, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 23 mg/kg, tj. rozdíl 64 mg/kg.
Klatovy
Čerpací stanice: Čerpací stanice Plánická 153, 339 01, Klatovy
Provozovatel: K5 CZ s.r.o., sídlem Klatovy II ev. č. 340, 339 01, Klatovy, IČ 26349132
Sankce: 10 000 Kč
Datum kontroly: 2. 8. 2023
Nekvalitní palivo:
- BA 95 SUPER nevyhověl v ukazateli jakosti „Kyslíkaté látky a kyslík – ethanol“, kdy byla zjištěna hodnota 5,51 % V/V, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 5,21 % V/V, tj. rozdíl 0,3 % V/V.
Strážov
Čerpací stanice: Čerpací stanice Strážov, 340 24
Provozovatel: Strážovská čerpací stanice s.r.o., sídlem Strážov 71, 340 24, IČ 25243586
Sankce: 20 000 Kč
Datum kontroly: 19. 7. 2023
Nekvalitní palivo:
- BA 95 SUPER nevyhověl v ukazateli jakosti „Kyslíkaté látky a kyslík – ethanol“, kdy byla zjištěna hodnota 5,74 % V/V, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 5,21 % V/V, tj. rozdíl 0,53 % V/V.
Mratín
Čerpací stanice: PETROL MRATÍN, Kostelecká 222, 250 63 Mratín
Provozovatel: JT Invest Group s.r.o., sídlem Dopravní 500/9, Uhříněves, 104 00 Praha 10, IČ: 24207365
Sankce: 70 000 Kč
Datum kontroly: 9. 5. 2023
Nekvalitní palivo:
- Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí“, kde naměřená hodnota byla 47,5 °C, přičemž minimální hodnota podle ČSN činí 53 °C, tj. rozdíl 5,5 °C.