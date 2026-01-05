Měšec.cz  »  KB Pojišťovna znovu otevírá bariérový fond. Při splnění podmínky slibuje 39 % za 6 let

KB Pojišťovna znovu otevírá bariérový fond. Při splnění podmínky slibuje 39 % za 6 let

Monika Veselíková
5. 1. 2026
Firemní investice, ekonomika Autor: Shutterstock

KB Pojišťovna spustila pro klienty investičního životního pojištění Vital Invest úpis nového fondu – Bariérový fond Perspektiv 3 lze sjednat od 5. ledna do 17. dubna 2026 (nebo do vyprodání).

Bariérový fond je typ investice, u které je předem daný „slibovaný“ výsledek (například pevně dané zhodnocení), ale jen pokud se splní určitá podmínka – typicky že sledovaný index během období, nebo v rozhodný den neklesne pod stanovenou hranici. Když se bariéra poruší, výnos se obvykle začne počítat podle skutečného vývoje trhu a investor může dostat méně, než očekával.

Bariérový fond Perspektiv 3 přitom při splněné podmínky slibuje výplatu 139 % vložených prostředků, tedy zhodnocení o 39 %.  Podmínka se váže k vývoji akciového indexu Solactive Transat Enhanced Exposure US Social Screened 50 Decrement 50 EUR Index. 

Rozhodující je hodnota indexu k 30. dubnu 2032 – fond má trvat 6 let, se splatností 7. května 2032. Aby platilo zhodnocení 39 %, index nesmí klesnout pod 50 % své počáteční hodnoty. Pokud by tato hranice padla, výsledek se odvine od toho, kde index skončí. Do výpočtu vstupují i bonusy za období, kdy bariéra prolomená nebyla.

Bariérový fond Perspektiv 3 je určen pro klienty, kteří chtějí nechat své prostředky několik let pracovat a zároveň jsou ochotni akceptovat vyšší míru rizika výměnou za možnost předem definovaného atraktivního zhodnocení při splnění bariérové podmínky, říká Petr Tomeček, produktový manažer KB Pojišťovny.

Klienti, kteří upřednostňují vyšší míru jistoty k datu splatnosti pak mohou od 5. ledna do 17. dubna 2026 investovat také do zajištěného fondu Perspektiv 3. Ten nabízí kapitálovou garanci 112 % investovaných prostředků (po odečtení nákladů na vznik a správu pojištění), která se uplatní k datu splatnosti (7. 5. 2032), s možností dalšího zhodnocení v závislosti na vývoji podkladového indexu. 

Podkladovým indexem pro tento fond je SGI Transatlantic Innovative Healthcare VT 8 Index (vytvořený společností Société Générale), který se skládá z akcií 60 vybraných společností z USA, Švýcarska, Velké Británie a EU, zaměřených na inovace ve zdravotní péči. Výhodou tohoto fondu je, že klient získá k datu splatnosti minimálně 12% zhodnocení alokovaných prostředků bez ohledu na vývoj trhu a úroveň podkladového indexu. Pokud bude tržní vývoj k datu splatnosti fondu příznivý, může být dosažené zhodnocení i vyšší, doplňuje Tomeček.

Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Témata:

