Měšec.cz  »  KB Pojišťovna znovu otevírá bariérový fond. Při splnění podmínky slibuje 39 % za 6 let

KB Pojišťovna znovu otevírá bariérový fond. Při splnění podmínky slibuje 39 % za 6 let

Monika Veselíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Firemní investice, ekonomika Autor: Shutterstock

KB Pojišťovna spustila pro klienty investičního životního pojištění Vital Invest úpis nového fondu – Bariérový fond Perspektiv 3 lze sjednat od 5. ledna do 17. dubna 2026 (nebo do vyprodání).

Bariérový fond je typ investice, u které je předem daný „slibovaný“ výsledek (například pevně dané zhodnocení), ale jen pokud se splní určitá podmínka – typicky že sledovaný index během období, nebo v rozhodný den neklesne pod stanovenou hranici. Když se bariéra poruší, výnos se obvykle začne počítat podle skutečného vývoje trhu a investor může dostat méně, než očekával.

Bariérový fond Perspektiv 3 přitom při splněné podmínky slibuje výplatu 139 % vložených prostředků, tedy zhodnocení o 39 %.  Podmínka se váže k vývoji akciového indexu Solactive Transat Enhanced Exposure US Social Screened 50 Decrement 50 EUR Index. 

Rozhodující je hodnota indexu k 30. dubnu 2032 – fond má trvat 6 let, se splatností 7. května 2032. Aby platilo zhodnocení 39 %, index nesmí klesnout pod 50 % své počáteční hodnoty. Pokud by tato hranice padla, výsledek se odvine od toho, kde index skončí. Do výpočtu vstupují i bonusy za období, kdy bariéra prolomená nebyla.

Bariérový fond Perspektiv 3 je určen pro klienty, kteří chtějí nechat své prostředky několik let pracovat a zároveň jsou ochotni akceptovat vyšší míru rizika výměnou za možnost předem definovaného atraktivního zhodnocení při splnění bariérové podmínky, říká Petr Tomeček, produktový manažer KB Pojišťovny.

Klienti, kteří upřednostňují vyšší míru jistoty k datu splatnosti pak mohou od 5. ledna do 17. dubna 2026 investovat také do zajištěného fondu Perspektiv 3. Ten nabízí kapitálovou garanci 112 % investovaných prostředků (po odečtení nákladů na vznik a správu pojištění), která se uplatní k datu splatnosti (7. 5. 2032), s možností dalšího zhodnocení v závislosti na vývoji podkladového indexu. 

Podkladovým indexem pro tento fond je SGI Transatlantic Innovative Healthcare VT 8 Index (vytvořený společností Société Générale), který se skládá z akcií 60 vybraných společností z USA, Švýcarska, Velké Británie a EU, zaměřených na inovace ve zdravotní péči. Výhodou tohoto fondu je, že klient získá k datu splatnosti minimálně 12% zhodnocení alokovaných prostředků bez ohledu na vývoj trhu a úroveň podkladového indexu. Pokud bude tržní vývoj k datu splatnosti fondu příznivý, může být dosažené zhodnocení i vyšší, doplňuje Tomeček.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Udělejte si na Nový rok pořádnou čočku na kyselo s vejcem

Bitcoinoví těžaři uzavřeli nejúspěšnější rok v historii

Příspěvky pojišťoven 2026: Více peněz na očkování i pohyb

Jak si mohou podnikající zaměstnanci snížit daně?

Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025

Vyznejte se v nabídce domácí péče o seniory. Kdy ji platí pojišťovny

10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob

Vojta Roček (Presto Ventures): Chaos je nový normál

Teplý čaj i kulich. Kardiolog radí, jak připravit srdce na chlad

Rok 2025 ve startupech: Češi si věří jako globální hráči

Daňový kalendář: Kdy podat přiznání a přehledy OSVČ?

Zdravotnictví v roce 2026: bílé plomby na pojišťovnu a prevence

Cestovní náhrady a náhrada nákladů při práci z domova

Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025

Abyste drželi krok v 2026, musíte umět pružně pracovat s daty i AI

Vánočnímu vysílání vládly pohádky ČT s miliony diváků

Ubude pohotovostí. Něco je možné konzultovat online

Špehování konkurence: Jak najít slabiny a vytěžit z toho maximum

Změny a novinky od roku 2026 v kostce

Změny, které přináší rok 2026 do oblasti zaměstnávání

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).