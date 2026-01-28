Měšec.cz  »  KB Penzijní společnost vyplácí penzistům zrušený státní příspěvek. Přislíbila ho i do dalších let

KB Penzijní společnost vyplácí penzistům zrušený státní příspěvek. Přislíbila ho i do dalších let

Gabriela Hájková
Včera
Senior, důchodci, zamyšlení, soustředění, Autor: Shutterstock.com

KB Penzijní společnost se v minulosti rozhodla příjemcům penze kompenzovat zrušený státní příspěvek k penzijnímu spoření. Ten stát přestal důchodcům, kteří si spoří na penzijním připojištění nebo důchodovém penzijním spoření vyplácet v polovině roku 2024. 

Některé penzijní společnosti se dříve či později rozhodly příspěvek těmto klientům kompenzovat.

KB Penzijní společnosti nyní informovala, že dosud vyplatila spořícím penzistům věrnostní odměny ve výši téměř 40 mil. Kč. 

Peníze průběžně připisujeme každému klientovi, kterému byl přiznán nárok na starobní důchod, na penzijním spoření má alespoň 500 tisíc korun, z účtu zatím není vyplácena dávka a dál si spoří alespoň 300 korun měsíčně, shrnuje podmínky akce Jana Petrovská, členka představenstva KB Penzijní společnosti s tím, že penzijní společnost bude odměnu poskytovat i v letošním a příštím roce.

Pro klienty, kteří splní výše citované podmínky akce, navíc navyšuje maximální roční limit pro odměnu na 3000 Kč. Zvýhodnění se týká stávajících klientů, i těch, kteří sem převedou „penzijko“ od konkurence.

V rámci finanční skupiny také získají držitelé A karty nebo Lady karty od Komerční banky zpět 1 % na jejich penzijní účet (max. ale 500 Kč měsíčně). 

