KB+ od Komerčky umí nově nákup akcií a ETF. Obchod stojí nejméně 90 Kč

Komerční banka rozšířila svoji bankovní aplikaci KB+ o službu KB Broker. Akcie a ETF tak můžete nakupovat a prodávat přímo v mobilním bankovnictví, a to na pražské burze i na vybraných zahraničních trzích. Za obchod zaplatíte 0,23 % z jeho hodnoty.
KB Broker najdete v aplikaci KB+ v části Investice – Cenné papíry – KB Broker. Službu si tak sami sjednáte online a nemusíte instalovat další aplikaci, což u bank původně bylo nutné: na investice používaly samostatnou aplikaci, ale postupně se je daří integrovat do jedné.
Po založení portfolia si do něj převedete peníze z běžného účtu. Pokud chcete obchodovat v cizí měně, můžete využít peníze z multiměnového účtu nebo si je směnit přímo v KB Brokeru.
Nakupovat a prodávat můžete akcie a burzovně obchodované fondy ETF. K dispozici máte tržní a limitní pokyny. U velké části titulů banka zobrazuje ceny v reálném čase.
Protože jde o novou službu, Komerčka upozorňuje, že případné potíže a další náměty můžete posílat na e-mail broker@kb.cz.
Poplatky
Za nákup nebo prodej cenných papírů zaplatíte 0,23 % z hodnoty obchodu, minimální poplatek se liší podle trhu:
- min. 90 Kč v ČR,
- min. 4 USD pro USA,
- min. 6 € pro země EU, Spojené království a Švýcarsko.
Za správu cenných papírů zaplatíte ještě 0,06 % ročně z jejich hodnoty. Za vklad peněz do portfolia, jejich výběr, neaktivitu ani používání aplikace banka další poplatek neúčtuje.
Podporované země pro obchody
Obchodovat můžete v
- Česku,
- Francii,
- Německu,
- Nizozemsku,
- Švýcarsku,
- Velké Británii a
- USA.
Dostupné jsou tak Burza cenných papírů Praha, NASDAQ, NYSE, London Stock Exchange, Euronext nebo Xetra.
Konkrétní burzu pro daný titul si ale nevybíráte vždy sami. Komerční banka z dostupných trhů vybere ten, který je podle ní v danou chvíli nejvýhodnější podle vašeho investiřního profiliu. Před zahájením obchodování totiž musíte vyplnit investiční dotazník. Banka na jeho základě zjišťuje vaše znalosti a zkušenosti a posuzuje, které nástroje jsou pro vás přiměřené. Pokud ale potvrdíte, že jdete do rizika, zobrazí se vám všechny dostupné tituly (jde o regulatorní nařízení).
Po prodeji cenných papírů proběhne vypořádání běžně do 2 obchodních dnů. Peníze pak můžete převést zpět na svůj běžný účet.
Rychlé porování s konkurencí
U nové nabídky KB je fajn, že 0,23% poplatek je nižší, než u Air Bank, České spořitelny, Patrie i hlavních zahraničních trhů Raiffeisenbank. Jenže kvůli minimálnímu poplatku se tento rozdíl u malých investic neprojeví. Například při nákupu českých akcií za 10 000 Kč zaplatíte u KB kvůli minimu 90 Kč, zatímco u České spořitelny jen 35 Kč.
Přehled cen u konkurence
|Poskytovatel / aplikace
|Poplatek za nákup/prodej akcií a ETF
|Minimum / podmínka
|Air Bank – My Air
|0,20 % z obchodu
|Min. 2 USD akcie
Min. 5 € ETF
|Fio banka – Smartbroker
|0,35 % ČR/BCPP
0,29 % EasyClick
7,95 USD do 100 ks USA
9,95 USD nad 100 ks USA
3,95 € do 1 400 € Německo
4,95 € objem 1400–3 000 Německo
0,15 % nad 3000 € Německo.
|Min. 40 Kč, max. 1190 Kč pro ČR/BCPP/EasyClick
Min. 6,95 € Německo
|Česká spořitelna – George
|0,35 % z objemu obchodu
|Bez min. poplatku.
|ČSOB – Patria Finance
|0,35 % ČR
Min. 2,90 USD + 0,30 % USA
Min. 4,90 € + 0,30 Evropa. S růstem objemu procentní sazba klesá.
|Min. 30 Kč u obchodů do 100 000 Kč pro ČR.
|Komerční banka – KB+ / KB Broker
|0,23 % ČR, USA, EU, Velká Británie a Švýcarsko
|Min. 90 Kč ČR
Min. 4 USD pro USA
Min. 4 € pro EU/Velká Británie/Švýcarsko
|Raiffeisenbank – Raiffeisen investice
|0,11 % pražská burza
0,20 % Frankfurt, USA, Rakousko
|Min. 100 Kč Praha
Min. 5 € Frankfurt, Rakousko
Min. 5 USD pro USA
|Revolut
|Plány Standard a Plus bez bezplatných obchodů
Premium 5 obchodů, Metal/Ultra 10
Další obchod 25 Kč.
|Počet bezplatných obchodů závisí na tarifu a datu.
|Trading 212 – Invest
|0 % provize
|Bez minimální provize za obchod.
|XTB – xStation
|0 % při kumulovaném obratu s akciemi a ETF do 100 000 EUR za měsíc; po překročení 0,20 %.
|Po překročení limitu min. 10 EUR za obchod.
Zdroj: Sazebníky bank a brokerů