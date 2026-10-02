Měšec.cz

KB+ od Komerčky umí nově nákup akcií a ETF. Obchod stojí nejméně 90 Kč

Dalibor Z. Chvátal
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Komerční banka Autor: Jan Veselý
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Komerční banka rozšířila svoji bankovní aplikaci KB+ o službu KB Broker. Akcie a ETF tak můžete nakupovat a prodávat přímo v mobilním bankovnictví, a to na pražské burze i na vybraných zahraničních trzích. Za obchod zaplatíte 0,23 % z jeho hodnoty.

KB Broker najdete v aplikaci KB+ v části Investice – Cenné papíry – KB Broker. Službu si tak sami sjednáte online a nemusíte instalovat další aplikaci, což u bank původně bylo nutné: na investice používaly samostatnou aplikaci, ale postupně se je daří integrovat do jedné.

Po založení portfolia si do něj převedete peníze z běžného účtu. Pokud chcete obchodovat v cizí měně, můžete využít peníze z multiměnového účtu nebo si je směnit přímo v KB Brokeru.

Nakupovat a prodávat můžete akcie a burzovně obchodované fondy ETF. K dispozici máte tržní a limitní pokyny. U velké části titulů banka zobrazuje ceny v reálném čase.

Protože jde o novou službu, Komerčka upozorňuje, že případné potíže a další náměty můžete posílat na e-mail broker@kb.cz.

V mobilní aplikaci KB+ je nově součástí i služba KB Broker. (01. 10. 2026)

V mobilní aplikaci KB+ je nově součástí i služba KB Broker. (01. 10. 2026)

Autor: Dalibor Z. Chvátal

Poplatky

Za nákup nebo prodej cenných papírů zaplatíte 0,23 % z hodnoty obchodu, minimální poplatek se liší podle trhu:

  • min. 90 Kč v ČR,
  • min. 4 USD pro USA,
  • min. 6 € pro země EU, Spojené království a Švýcarsko.

Za správu cenných papírů zaplatíte ještě 0,06 % ročně z jejich hodnoty. Za vklad peněz do portfolia, jejich výběr, neaktivitu ani používání aplikace banka další poplatek neúčtuje.

Podporované země pro obchody

Obchodovat můžete v

  1. Česku,
  2. Francii,
  3. Německu,
  4. Nizozemsku,
  5. Švýcarsku,
  6. Velké Británii a
  7. USA.

Dostupné jsou tak Burza cenných papírů Praha, NASDAQ, NYSE, London Stock Exchange, Euronext nebo Xetra.

Konkrétní burzu pro daný titul si ale nevybíráte vždy sami. Komerční banka z dostupných trhů vybere ten, který je podle ní v danou chvíli nejvýhodnější podle vašeho investiřního profiliu. Před zahájením obchodování totiž musíte vyplnit investiční dotazník. Banka na jeho základě zjišťuje vaše znalosti a zkušenosti a posuzuje, které nástroje jsou pro vás přiměřené. Pokud ale potvrdíte, že jdete do rizika, zobrazí se vám všechny dostupné tituly (jde o regulatorní nařízení).

Po prodeji cenných papírů proběhne vypořádání běžně do 2 obchodních dnů. Peníze pak můžete převést zpět na svůj běžný účet.

Rychlé porování s konkurencí

U nové nabídky KB je fajn, že 0,23% poplatek je nižší, než u Air Bank, České spořitelny, Patrie i hlavních zahraničních trhů Raiffeisenbank. Jenže kvůli minimálnímu poplatku se tento rozdíl u malých investic neprojeví. Například při nákupu českých akcií za 10 000 Kč zaplatíte u KB kvůli minimu 90 Kč, zatímco u České spořitelny jen 35 Kč.

Přehled cen u konkurence

Poskytovatel / aplikace Poplatek za nákup/prodej akcií a ETF Minimum / podmínka
Air Bank – My Air 0,20 % z obchodu

 Min. 2 USD akcie
Min. 5 € ETF
Fio banka – Smartbroker 0,35 % ČR/BCPP
0,29 % EasyClick
7,95 USD do 100 ks USA
9,95 USD nad 100 ks USA
3,95 € do 1 400 € Německo
4,95 € objem 1400–3 000 Německo
0,15 % nad 3000 € Německo.		 Min. 40 Kč, max. 1190 Kč pro ČR/BCPP/EasyClick

Min. 6,95 € Německo
Česká spořitelna – George 0,35 % z objemu obchodu Bez min. poplatku.
ČSOB – Patria Finance 0,35 % ČR

Min. 2,90 USD + 0,30 % USA

Min. 4,90 € + 0,30 Evropa. S růstem objemu procentní sazba klesá.		 Min. 30 Kč u obchodů do 100 000 Kč pro ČR.
Komerční banka – KB+ / KB Broker 0,23 % ČR, USA, EU, Velká Británie a Švýcarsko Min. 90 Kč ČR

Min. 4 USD pro USA

Min. 4 € pro EU/Velká Británie/Švýcarsko
Raiffeisenbank – Raiffeisen investice 0,11 % pražská burza
0,20 % Frankfurt, USA, Rakousko		 Min. 100 Kč Praha
Min. 5 € Frankfurt, Rakousko
Min. 5 USD pro USA
Revolut Plány Standard a Plus bez bezplatných obchodů
Premium 5 obchodů, Metal/Ultra 10
Další obchod 25 Kč.		 Počet bezplatných obchodů závisí na tarifu a datu.
Trading 212 – Invest 0 % provize Bez minimální provize za obchod.
XTB – xStation 0 % při kumulovaném obratu s akciemi a ETF do 100 000 EUR za měsíc; po překročení 0,20 %. Po překročení limitu min. 10 EUR za obchod.

Zdroj: Sazebníky bank a brokerů

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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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