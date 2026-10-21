Kaufland začal rozvážet nákupy přes Wolt. Přidává se k Bille, Tescu a dalším řetězcům

Kaufland oficiálně spustil rozvoz potravin a dalšího zboží přes kurýrní službu Wolt. Nákup si zatím můžete objednat ze 17 prodejen v 6 českých městech. Do konce listopadu to bude 19 prodejen.
V aplikaci Wolt si z Kauflandu objednáte přibližně 10 500 položek. Vedle čerstvých a trvanlivých potravin jsou v nabídce také drogistické výrobky a další zboží pro domácnost. Položky se průběžně aktualizují a jejich součástí jsou i některé výrobky ze slevových letáků.
Během pilotního provozu v Praze byla průměrná hodnota objednávky byla 800 Kč. Nejvíce objednávek přicházelo mezi 16:30 a 19:00 hod., přičemž zákazníci nejčastěji nakupovali ovoce, zeleninu, pečivo a mléčné výrobky.
Služba v současnosti funguje v 9 pražských prodejnách, 2 brněnských, 2 plzeňských, 2 ostravských a po 1 prodejně v Olomouci a Zlíně. Během listopadu se připojí další dvě pražské pobočky, konkrétně v Modřanech a na Jarově.
Přehled prodejen Kaufland s podporou Woltu
- Brno: Židenice, Ponava
- Olomouc: Neředín
- Ostrava: Mariánské Hory, Poruba
- Plzeň: Roudná, Košutka
- Praha: Vypich, Podbaba, Hloubětín, Barrandov, Křeslice, Palmovka, Michle, Horní Měcholupy, Kobylisy (od 11/2026 Jarov a Modřany)
- Zlín: Vršava
Dostupnost doručení závisí na adrese a cena dopravy je podle místa doručení a aktuálních podmínek v aplikaci Wolt.
Nákupy už rozvážejí také Billa, Tesco, Globus, Penny a Albert
Kaufland není prvním velkým řetězcem, který začal využívat rozvážkové platformy. Podobné možnosti máte u dalších obchodníků.
Billa → Foodora a Wolt. Nabízí doručení nákupů z vybraných prodejen do cca 60 minut.
Tesco → Online Nákupy, Wolt. Má vlastní službu Online Nákupy s možností výběru času doručení. Od srpna 2026 má ještě expresní službu Tesco Hned, u níž nákupy doručují kurýři Woltu. Do 31. 10. 2026 Tesco nabízí doručení přes Wolt bez poplatku
Globus → Globus Online, Foodora, Wolt. Spolupracuje s Woltem od června 2025 a nabízí až 20 000 položek. Využívá také Foodoru a vlastní službu Globus Online, která umožňuje doručení nákupů v Praze, Ostravě a Olomouci.
Penny → Foodora, Wolt. Rozváží nákupy od roku 2024. Služba je dostupná ve vybraných prodejnách.
Albert → Foodora, Wolt. Na konci prosince 2025 ukončil vlastní službu Albert Online, nákupy domů nyní doručuje prostřednictvím kurýrních služeb.