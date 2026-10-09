Kartou zaplatíte i bez internetu. Mastercard chystá velkou změnu v placení

Platební karty Mastercard budou brzy ungovat i při výpadku internetu a tedy online autorizace. Od února 2027 získají nové karty možnost offline plateb až do 200 € za transakci. Změna se postupně dotkne celé Evropy včetně Česka.
Společnost Mastercard oznámila, že v Evropě (znovu) umožní offline platby jejímí kartami. To je důležité typicky v situacích, kdy platební terminál ztratí spojení s bankou. Novinka má zajistit dostupnost plateb kartou při rozsáhlých výpadcích internetu, mobilních sítí nebo elektrické energie.
Od února 2027 budou muset offline platby podporovat všechny nově vydané karty Mastercard v Evropě. Od května 2027 se tato povinnost navíc rozšíří také na nové a vyměňované platební terminály. Půjde tak o postupné nabíhání služby do běžného provozu
Jak to bude fungovat
Při platbě kartou platební terminál (POS) prostřednictvím internetu komunikuje s vydavatelskou bankou, která transakci schvaluje. Pokud spojení vypadne, platba je automaticky zamítnutá, přestože máte na účtu nebo kreditce dost peněz. Drtivá většina transakcí se v současné době totiž ověřuje online.
Novinka umožní schválit transakci přímo mezi čipem platební karty a terminálem, tj. bez nutnosti spojení s bankou. Platbu tak potvrdíte „postaru“ pomocí čipu na kartě a PIN kódu. Jakmile se připojení obnoví, transakce bude odeslána k následnému zpracování.
Platit v offline režimu bude mít svá pravidla. Maximální částka jedné offline platby bude 200 € (přibližně 5000 Kč). Konkrétní limit však stanoví vydavatel karty a může být i nižší. Limity budou bezpečně uloženy v čipu karty.
Novinka má držitelům karet pomoci zejména při nákupech základních potřeb, včetně tankování pohonných hmot. Mastercard proto počítá s využitím typicky v supermarketech, potravinách, lékárnách, na čerpacích stanicích nebo v automatech na jízdenky.
Při úplném výpadku elektřiny musí fungovat i terminál
Samotná offline platba sice internetové připojení nepotřebuje, ale platební terminál musí mít zajištěné napájení. Typicky tak půjde o vestavěnou baterii (má je většina terminálů), nebo budou napojeny na záložní zdroj. Pokud však obchod při výpadku elektřiny záložní zdroj nemá, samotná offline platba fungovat nebude – kartu nebude jak ověřit, vypnutý terminál to přirozeně neumí.
Mastercard už tuto staronovou možnost zavedl v Dánsku, Švédsku, Estonsku a Lotyšsku. Během bouře v Lotyšsku mohly platby pokračovat v obchodech napájených z vlastních generátorů.
Impulsem k rozšíření offline plateb byl mj. rozsáhlý blackout ve Španělsku a Portugalsku v dubnu 2025. Výpadek podle Mastercardu připravil přibližně 55 milionů lidí o možnost provádět digitální platby.
Platební karty offline platby v určitých situacích podporovaly už dříve. Novinkou je především plošné zavádění offline plateb, které tak budou jednotné pro všechny karty Mastercard .
Prezidentka Mastercard Europe Kelly Devine ve svém vyjádření z 8. října 2026 odhaduje přechodné období pro plošné zavedení služby na 3 až 5 let. Pro české držitele karet Mastercard to znamená, že při výpadku spojení byste v brzkých letech vždy měli vždy kartou zaplatit. Rozhodující však bude podpora konkrétní karty i terminálu. Ale pozor, jen s plastovou kartou s čipem a PINem.
Umí to i Visa, ale jen lokálně
Offline platby nejsou výhradní novinkou Mastercardu. Podobnou možnost nabízí také konkurenční Visa, která podle svého vyjádření ve spolupráci s bankami a regulátory vytvořila cesty pro uskutečňování plateb v krizových situacích bez internetového připojení.
Ve zmiňovaném v Dánsku už tak jde platit při výpadku internetu kartami Visa i Mastercard ve většině velkých supermarketů. Podle dánské centrální banky při výpadku spojení můžete provádět offline transakce kartami Mastercard a Visa nejméně po dobu 1 týdne. Rozdíl je hlavně v tom, že Mastercard tuto možnost chce nabídnout plošně pro všechny své karty.