Měšec.cz

Kartou zaplatíte i bez internetu. Mastercard chystá velkou změnu v placení

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Touch Card pro nevidomé od Mastercard Autor: Mastercard
Touch Card pro nevidomé od Mastercard
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Platební karty Mastercard budou brzy ungovat i při výpadku internetu a tedy online autorizace. Od února 2027 získají nové karty možnost offline plateb až do 200 € za transakci. Změna se postupně dotkne celé Evropy včetně Česka.

Společnost Mastercard oznámila, že v Evropě (znovu) umožní offline platby jejímí kartami. To je důležité typicky v situacích, kdy platební terminál ztratí spojení s bankou. Novinka má zajistit dostupnost plateb kartou při rozsáhlých výpadcích internetu, mobilních sítí nebo elektrické energie.

Od února 2027 budou muset offline platby podporovat všechny nově vydané karty Mastercard v Evropě. Od května 2027 se tato povinnost navíc rozšíří také na nové a vyměňované platební terminály. Půjde tak o postupné nabíhání služby do běžného provozu 

Jak to bude fungovat

Při platbě kartou platební terminál (POS) prostřednictvím internetu komunikuje s vydavatelskou bankou, která transakci schvaluje. Pokud spojení vypadne, platba je automaticky zamítnutá, přestože máte na účtu nebo kreditce dost peněz. Drtivá většina transakcí se v současné době totiž ověřuje online.

Novinka umožní schválit transakci přímo mezi čipem platební karty a terminálem, tj. bez nutnosti spojení s bankou. Platbu tak potvrdíte „postaru“ pomocí čipu na kartě a PIN kódu. Jakmile se připojení obnoví, transakce bude odeslána k následnému zpracování.

Platit v offline režimu bude mít svá pravidla. Maximální částka jedné offline platby bude 200 € (přibližně 5000 Kč). Konkrétní limit však stanoví vydavatel karty a může být i nižší. Limity budou bezpečně uloženy v čipu karty.

Novinka má držitelům karet pomoci zejména při nákupech základních potřeb, včetně tankování pohonných hmot. Mastercard proto počítá s využitím typicky v supermarketech, potravinách, lékárnách, na čerpacích stanicích nebo v automatech na jízdenky.

Při úplném výpadku elektřiny musí fungovat i terminál

Samotná offline platba sice internetové připojení nepotřebuje, ale platební terminál musí mít zajištěné napájení. Typicky tak půjde o vestavěnou baterii (má je většina terminálů), nebo budou napojeny na záložní zdroj. Pokud však obchod při výpadku elektřiny záložní zdroj nemá, samotná offline platba fungovat nebude – kartu nebude jak ověřit, vypnutý terminál to přirozeně neumí.

Mastercard už tuto staronovou možnost zavedl v Dánsku, Švédsku, Estonsku a Lotyšsku. Během bouře v Lotyšsku mohly platby pokračovat v obchodech napájených z vlastních generátorů.

Impulsem k rozšíření offline plateb byl mj. rozsáhlý blackout ve Španělsku a Portugalsku v dubnu 2025. Výpadek podle Mastercardu připravil přibližně 55 milionů lidí o možnost provádět digitální platby.

Platební karty offline platby v určitých situacích podporovaly už dříve. Novinkou je především plošné zavádění offline plateb, které tak budou jednotné pro všechny karty Mastercard .

(Ne)bezpečné bezkontaktní karty. „Ukradli“ jsme desítky tisíc Přečtěte si také:

(Ne)bezpečné bezkontaktní karty. „Ukradli“ jsme desítky tisíc

Prezidentka Mastercard Europe Kelly Devine ve svém vyjádření z 8. října 2026 odhaduje přechodné období pro plošné zavedení služby na 3 až 5 let. Pro české držitele karet Mastercard to znamená, že při výpadku spojení byste v brzkých letech vždy měli vždy kartou zaplatit. Rozhodující však bude podpora konkrétní karty i terminálu. Ale pozor, jen s plastovou kartou s čipem a PINem. 

Umí to i Visa, ale jen lokálně

Offline platby nejsou výhradní novinkou Mastercardu. Podobnou možnost nabízí také konkurenční Visa, která podle svého vyjádření ve spolupráci s bankami a regulátory vytvořila cesty pro uskutečňování plateb v krizových situacích bez internetového připojení.

Ve zmiňovaném v Dánsku už tak jde platit při výpadku internetu kartami Visa i Mastercard ve většině velkých supermarketů. Podle dánské centrální banky při výpadku spojení můžete provádět offline transakce kartami Mastercard a Visa nejméně po dobu 1 týdne. Rozdíl je hlavně v tom, že Mastercard tuto možnost chce nabídnout plošně pro všechny své karty.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

Kvíz týdne

Ztraceni v rozpočtu? Pomůžeme vám vyznat se v pojmech
1/11 otázek
Spustit kvíz


Nejžádanější na měšec.cz

Online školení: Změny v personální a mzdové oblasti v roce 2027
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).